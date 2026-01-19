lunes 19 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Convocatoria al Congreso Nacional

Oficial: la modificación de la Ley de Glaciares se tratará en sesiones extraordinarias

Las actividades parlamentarias especiales tendrán lugar desde el 2 hasta el 27 del próximo mes. Uno por uno, todos los proyectos que se debatirán

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El presidente Javier Milei convocó al Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias que se desarrollarán en la Ciudad de Buenos Aires del 2 al 27 de febrero de 2026, según el Decreto 24/2026 publicado este lunes a la madrugada en el Boletín Oficial. Se trata de la segunda ronda de sesiones fuera del año legislativo. Entre los asuntos destacados que integran la agenda figuran la evaluación de la modificación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares, el tratamiento del proyecto de Ley de Modernización Laboral, la consideración del Acuerdo de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la Unión Europea (UE) y la posible designación de Fernando Adolfo Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario, conforme a la Ley del Servicio Exterior de la Nación N.º 20.957.

Lee además
milei inicia una agenda internacional en davos y podria cruzarse con donald trump
Viaje

Milei inicia una agenda internacional en Davos y podría cruzarse con Donald Trump
el gobierno busca blindar el cronograma del senado para aprobar la reforma laboral en febrero
Estrategia

El Gobierno busca blindar el cronograma del Senado para aprobar la reforma laboral en febrero

En los hechos, la convocatoria especial representa un movimiento formal y político, ya que permite al Ejecutivo definir los asuntos legislativos que pueden tratarse fuera del período ordinario, en el que los propios legisladores determinan la agenda.

La publicación en el boletín señala que el Congreso deberá trabajar durante 25 días fuera del período ordinario y estipula que cualquier tratamiento fuera de esa agenda necesitará de una nueva citación o el consentimiento expreso del presidente. “Convócase al H. Congreso de la Nación a Sesiones Extraordinarias desde el 2 hasta el 27 de febrero de 2026”, indica literalmente el artículo primero.

De hecho, se trata de la segunda convocatoria que hace el Gobierno en medio del receso legislativo. En diciembre, el oficialismo logró la aprobación del Presupuesto 2026, la primera previsión financiera de la era Milei, y la Ley de Inocencia Fiscal.

Por su parte, el Senado avanzó en la protección del calendario legislativo para la aprobación de la reforma laboral durante la primera quincena de febrero, mientras el oficialismo se encuentra abocado a definir el respaldo parlamentario necesario y concluir las modificaciones finales al texto. La estrategia, bajo la conducción de Patricia Bullrich, presidenta de la comisión de Trabajo y Previsión Social, busca asegurar una sesión entre el martes 10 y el jueves 12 de febrero, previo al inicio de las sesiones ordinarias encabezadas por Javier Milei el domingo 1 de marzo.

La confirmación del blindaje del cronograma llegó luego de que sectores internos y externos del oficialismo resolvieran aspectos políticos y operativos que, aunque invisibles para el público, facilitaron los acuerdos mínimos de avance. Al menos una fuerza del interior del país garantizó su acompañamiento a la iniciativa, despejando algunas dudas sobre el quórum. Este respaldo, según comunicó una fuente a Infobae, representa que “ya se resolvieron situaciones operativas y políticas previas” que permitieron al oficialismo focalizarse en la construcción de las mayorías necesarias.

El pleno del Senado requiere 37 voluntades para sesionar, cuando el interbloque oficialista que lidera Bullrich suma 21 senadores. El gobierno de La Libertad Avanza debe, por tanto, apelar a los bloques de la UCR (10 miembros), el PRO (tres bancas) y a legisladores provinciales independientes, que no siempre responden a los gobernadores. Así lo expuso la fuente parlamentaria, quien afirmó: “Percibo un buen acompañamiento tanto del PRO como la UCR. Nosotros estamos haciendo las cosas con calma. Cuando se debaten este tipo de leyes hay que mirar más la película que la foto que quiera imponer el kirchnerismo”.

En cuanto a los procedimientos internos, desde el lunes 26 de enero Bullrich dará inicio a una ronda de reuniones directas con integrantes de la oposición dialoguista, posponiendo cualquier definición relevante hasta fines de ese mes o los primeros días de febrero. De manera paralela, una comisión técnica, dirigida por Josefina Tajes, comenzará a trabajar desde ese mismo día en la sistematización de las modificaciones y los reclamos recibidos tanto de bloques opositores como de la CGT. Este equipo buscará articular un texto consensuado que deberá someterse a una doble instancia de votación en el recinto: primero en general y luego artículo por artículo.

El contexto político en la Cámara alta revela una dinámica estival atípica: aunque los sindicatos mantienen una distancia con el Gobierno, procuran hacer oír sus posiciones ante las comisiones técnicas. Mientras tanto, los espacios peronistas sin vínculo directo con el kirchnerismo expresan su descontento por la falta de protagonismo en el debate legislativo, observando desde la periferia cómo evoluciona la discusión central.

FUENTE: Infobae

Temas
Seguí leyendo

En Valle Fértil aún no le pagan a la planta política: las versiones detrás de la demora

Él contra ella, ella contra él: en Chimbas, matrimonios y algo más

El acuerdo Mercosur–Unión Europea llegará al Congreso en febrero y abre un mercado clave para la Argentina

Alerta por la peligrosa moda de viajar sin dormir después de las fiestas: el caso sanjuanino que terminó en siniestro vial

Milei celebró el acuerdo Mercosur–Unión Europea, reafirmó su apoyo a Trump y pidió acelerar la ratificación parlamentaria

Estados Unidos advirtió sobre riesgos en el espacio aéreo por actividad militar en la región

Milei confirmó parte de su agenda en Davos: reuniones con CEOS bancarios y saludo oficial con el presidente de Suiza

El expresidente de OSSE que aprobó los caños del primo de Uñac ahora es asesor del senador

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

La Misa de Omega se desarrolla los domingos en el local de Rawson y no es la primera vez que debe intervenir la policía para frenar una pelea.
En Rawson

Descontrol en la "Misa de Omega": quiso defender a su madre y casi lo degollaron con una botella rota

El trasfondo de la pelea en la Misa de Omega, en la que un joven casi fue degollado con una botella rota.
Violencia

El trasfondo del ataque con una botella rota en la "Misa de Omega" y cuál es el estado de la víctima de 19 años

Reclamos y golpes en una concesionaria de Capital por presuntas estafas: tras la detención de un cliente, ahora agredieron a un responsable de la firma
Video

Reclamos y golpes en una concesionaria de Capital por presuntas estafas: tras la detención de un cliente, ahora agredieron a un responsable de la firma

Tres crímenes en tres meses: los feroces conflictos vecinales que terminaron de la peor manera en San Juan video
Antecedentes

Tres crímenes en tres meses: los feroces conflictos vecinales que terminaron de la peor manera en San Juan

Volvió el agua al Río San Juan en la zona de calle Las Moras.
Info útil

El Río San Juan en calle Las Moras volvió a tener agua y ya está listo para ser visitado: por qué se hizo el corte

Te Puede Interesar

Reclamos y golpes en una concesionaria de Capital por presuntas estafas: tras la detención de un cliente, ahora agredieron a un responsable de la firma
Video

Reclamos y golpes en una concesionaria de Capital por presuntas estafas: tras la detención de un cliente, ahora agredieron a un responsable de la firma

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un camionero prófugo y la trama detrás del secuestro histórico de 64 kilos de cocaína
Detalles reveladores

Un camionero prófugo y la trama detrás del secuestro histórico de 64 kilos de cocaína

“Contra un aceite subsidiado por la Unión Europea es muy difícil competir”, sostuvo el presidente de la Cámara Olivícola de San Juan respecto al acuerdo UE-Mercosur.
Tratado de libre comercio

Aceite de oliva en alerta y vino con señales mixtas: cómo impacta el acuerdo UE–Mercosur en San Juan

Tensión con la prensa y condena: sentencia para los cuatro detenidos tras una persecución de película en la Circunvalación
Capitulo final

Tensión con la prensa y condena: sentencia para los cuatro detenidos tras una persecución de película en la Circunvalación

El video del momento posterior a la pelea y ataque a un joven de 19 años durante la Misa de Omega.
En Rawson

Video: la desesperación de la madre del joven que casi fue degollado en la "Misa de Omega"