Milei inicia una agenda internacional en Davos y podría cruzarse con Donald Trump

El presidente Javier Milei partirá este lunes rumbo a Suiza para participar del Foro Económico Mundial en Davos, donde tendrá una intensa agenda de casi una semana que incluirá reuniones con empresarios y paneles sobre cooperación global. Aunque no hay encuentros formales confirmados con Donald Trump, ambos mandatarios podrían coincidir en los pasillos del centro de conferencias, dado que el expresidente estadounidense hablará apenas una hora antes que Milei.

El mandatario argentino estará acompañado por su secretaria general, Karina Milei, y los ministros de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno; de Economía, Luis Caputo; y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Su primera actividad será un encuentro con un importante emprendedor en Zúrich, antes de participar en la foto oficial y el panel principal del foro, titulado “¿Cómo podemos cooperar en un mundo más disputado?”, donde expondrá durante 30 minutos sobre la importancia de decisiones políticas con un eje moral.

Durante la semana, Milei también mantendrá reuniones con directivos de bancos internacionales, incluidos JP Morgan Chase, BlackRock, Goldman Sachs, Bank of America, BBVA y Santander. Además, la comitiva argentina podría sumarse a otras actividades y encuentros estratégicos, incluyendo una eventual reunión con Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, aunque la agenda final aún no fue confirmada.

En tanto, desde Buenos Aires, el jefe de Gabinete Manuel Adorni permanecerá al frente de la gestión para asegurar la continuidad del gobierno durante la ausencia del Presidente. La participación de Milei en Davos se produce en un contexto internacional complejo, marcado por la operación de Estados Unidos en Venezuela y los conflictos en Medio Oriente, y coincide con la propuesta de formar parte del Board of Peace, iniciativa de Trump para la resolución de conflictos globales.