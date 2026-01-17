sábado 17 de enero 2026

Acuerdo histórico

Milei celebró el acuerdo Mercosur–Unión Europea, reafirmó su apoyo a Trump y pidió acelerar la ratificación parlamentaria

El Presidente anunció que enviará en los próximos días al Congreso el proyecto para aprobar el tratado comercial firmado en Asunción. Lo calificó como “el mayor logro del Mercosur desde su creación” y volvió a exigir la liberación del argentino Nahuel Gallo, detenido por el régimen venezolano. También dejó expuestas sus diferencias con Lula da Silva durante el acto

Por Redacción Tiempo de San Juan
es-el-mayor-logro-del-mercosur-desde-su-creacion-dijo-javier-milei-en-la-ceremonia-de-la-firma-del-acuerdo-comercial-con-la-ue-foto-mercosur-SWCHCPDZYVBJLGSGYOBBVD2PUA
XO44CD747NAXHASHNIBAJRYRU4

El presidente Javier Milei destacó este sábado la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, alcanzado en Asunción tras veinticinco años de negociaciones, y anticipó que la Argentina enviará de inmediato al Congreso el proyecto para su ratificación durante las sesiones extraordinarias.

“Hoy nos reúne un hecho de enorme trascendencia política y económica para este bloque y para el mundo”, afirmó el mandatario ante líderes regionales y autoridades europeas. Consideró que el tratado representa “el mayor logro obtenido por el Mercosur desde su creación” y subrayó que su concreción fue posible gracias a la “decisión estratégica” de los países miembros, así como al rol de la primera ministra italiana Giorgia Meloni en la etapa final de las negociaciones.

Milei advirtió, no obstante, sobre los desafíos que vendrán en los parlamentos de los países involucrados. Pidió que no se introduzcan cuotas, salvaguardas ni mecanismos que limiten el acceso comercial previsto en el texto original. “Es fundamental que se preserve el espíritu de lo negociado. Cualquier restricción reducirá el impacto económico del acuerdo”, enfatizó.

En ese marco anunció el paso político más inmediato: “La Argentina avanzará decididamente hacia la ratificación legislativa. En los próximos días enviaré el proyecto de ley al Congreso para su tratamiento en las sesiones extraordinarias”. También reclamó celeridad al Parlamento Europeo para completar el avance bilateral.

El jefe de Estado aprovechó su discurso para proyectar la política exterior de su gobierno más allá de este entendimiento. Adelantó que el país seguirá impulsando acuerdos con otras naciones que compartan “una visión de apertura, economía de mercado y libertad”, y mencionó los avances con Estados Unidos, Panamá, El Salvador, República Dominicana, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, Vietnam, India e Indonesia.

En otro tramo, Milei reiteró su respaldo a la postura del expresidente estadounidense Donald Trump frente a la crisis venezolana y valoró las acciones que derivaron en la captura de Nicolás Maduro, a quien calificó como “narcoterrorista dictador”. Volvió a reclamar la liberación del argentino Nahuel Gallo y la de “todos los presos políticos detenidos arbitrariamente por el régimen chavista”.

La ceremonia en Asunción también dejó expuestas tensiones dentro del Mercosur. El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva no asistió al acto, pero fue mencionado por el mandatario paraguayo Santiago Peña como una figura clave del proceso de integración. Mientras los aplausos se multiplicaron en el auditorio, Milei fue el único jefe de Estado que no acompañó el reconocimiento, un gesto que volvió a marcar la distancia política entre ambos.

Pese a las diferencias internas, Milei sostuvo en el cierre de su discurso que el acuerdo con la Unión Europea “no es un punto final, sino el inicio de una nueva etapa” para el Mercosur. Según dijo, el bloque deberá profundizar su inserción internacional para competir en un mundo cada vez más dinámico y avanzar hacia un modelo de mayor integración y crecimiento.

