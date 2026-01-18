lunes 19 de enero 2026

SMN

San Juan empieza la semana con tormentas aisladas y temperaturas agradables

Se anticipa para este lunes una mañana con tormentas aisladas en San Juan, seguida por una jornada parcialmente nublada, con temperaturas que alcanzarán los 31°C y ráfagas de viento por la tarde.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Lluvias en San Juan

Lluvias en San Juan

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), San Juan tendrá un lunes con inestabilidad al inicio de la jornada, aunque con mejoras hacia la tarde. Se esperan tormentas aisladas por la mañana, con probabilidad de precipitaciones que oscila entre el 10% y 40%.

El cielo se presentará parcialmente nublado durante el resto del día, con máximas que alcanzarán los 31°C y mínimas de 21°C. Los vientos soplarán del noreste y norte, con velocidades entre 7 y 31 km/h, mientras que por la tarde se esperan ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Los sanjuaninos deberán tener precaución en las primeras horas, especialmente al aire libre, aunque las condiciones mejorarán y permitirán disfrutar de actividades al exterior durante la tarde.

