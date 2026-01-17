domingo 18 de enero 2026

El mapa de los hoteles cerrados en el centro de San Juan: la luz de esperanza, las víctimas de la pandemia, las tragedias y los que resisten

Con el Hotel Provincial fuera de actividad pero con una frase en las puertas de ingreso que trae expectativas, surgió el interrogante sobre los hoteles cerrados en el corazón capitalino. El impacto de la pandemia, los cierres atravesados por tragedias, los establecimientos que siguen en pie y la promesa de reapertura que asoma en la entrada de Avenida Ignacio de la Roza.

Por David Cortez Vega
El cierre del Gran Hotel Provincial, ocurrido a comienzos de junio de 2025 tras el vencimiento de la concesión del Grupo América, reactivó el debate sobre el presente de la hotelería en el microcentro sanjuanino. El edificio estatal permanece sin actividad desde entonces, mientras el Gobierno provincial avanza en el proceso administrativo para volver a licitar su explotación.

El Gran Hotel Provincial es un establecimiento de propiedad del Estado de San Juan, ubicado sobre avenida Ignacio de la Roza, frente a la plaza 25 de Mayo. Cuenta con 101 habitaciones, salones para eventos, piscina, gimnasio y servicios de categoría tres estrellas. Durante 11 años fue explotado por una empresa privada que realizó inversiones en infraestructura y remodelaciones, especialmente en áreas comunes y en el sector de eventos. Al momento de su cierre, ofrecía alojamiento con desayuno, cochera y servicios complementarios, y funcionaba como uno de los principales hoteles del centro sanjuanino.

Fuentes oficiales confirmaron a Tiempo de San Juan que actualmente se trabaja en la elaboración del pliego licitatorio para concesionar nuevamente el inmueble. En paralelo, se llevan adelante tareas de mantenimiento y mejoras en sectores clave, como la cocina, que presentaba deterioro. Si bien aún no hay definiciones sobre qué empresa tomará la concesión, reconocieron que existen interesados en el proceso. En el acceso principal del hotel se mantiene un cartel que anuncia: “Muy pronto, reapertura. Estamos trabajando para usted”.

La situación del Provincial volvió a poner sobre la mesa un panorama más amplio: el de los hoteles que supieron tener un rol central y que hoy permanecen cerrados o reconvertidos.

Los cierres que dejó la pandemia

La pandemia de COVID-19 marcó un punto de quiebre para el sector hotelero en San Juan, especialmente en Capital, donde los costos fijos y los alquileres son más elevados. Durante ese período y en los años posteriores, varios establecimientos céntricos dejaron de funcionar como hoteles.

Entre ellos se encuentran el Hotel Cívico, La Toja -ubicado frente a Tribunales-, el Caupolicán y el Del Bono Suites. Este último fue reconvertido y actualmente funciona como edificio de departamentos particulares, mientras que la firma concentró su oferta hotelera en el Del Bono Central, inaugurado sobre avenida Ignacio de la Roza y calle Sarmiento.

image
image

Datos del sector indican que, desde el inicio de la pandemia, al menos diez hoteles cerraron como tales en la provincia, la mayoría ubicados en Capital, con una pérdida estimada de unos 200 puestos de trabajo directos, además del impacto en empleos indirectos vinculados a la actividad turística y gastronómica.

Hoteles atravesados por tragedias

Además de la crisis sanitaria y económica, algunos cierres quedaron asociados a hechos trágicos que marcaron un antes y un después en determinados inmuebles.

Uno de los casos más resonantes fue el del Hotel Jardín Petit, sobre calle 25 de Mayo, que en agosto de 2020 funcionaba como alojamiento de repatriados. Allí, un incendio provocó la muerte de uno de los huéspedes, lo que derivó en una investigación judicial y en el posterior cierre definitivo del establecimiento.

image
El ex Jardín Petit, ubicado frente a un conocido patio gastronómico.

El ex Jardín Petit, ubicado frente a un conocido patio gastronómico.

Otro inmueble céntrico, ubicado en calle Entre Ríos casi avenida Córdoba, también quedó bajo la lupa pública tras la muerte de una mujer de 79 años ocurrida en diciembre de 2023, cuando el edificio funcionaba como geriátrico. El caso es investigado por la Justicia y derivó en imputaciones a profesionales de la salud. Desde entonces, el lugar dejó de tener actividad visible.

image

Los que siguen en pie

En contraste con este escenario, algunos hoteles céntricos continúan operando pese a la caída de la demanda y el complejo contexto económico. El Selby y el Plaza se mantienen en funcionamiento, sosteniéndose con turismo corporativo, eventos puntuales y una actividad fluctuante.

image
image
Los hoteles Selby y Plaza, los sobrevivientes.

Los hoteles Selby y Plaza, los sobrevivientes.

