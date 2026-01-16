viernes 16 de enero 2026

Haciendo cuentas

ARCA: cuáles son las nuevas escalas del monotributo 2026

El incremento se calcula en función de la inflación acumulada del segundo semestre de 2025 que fue del 14,28%.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Administración de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dio a conocer las tablas del monotributo que regirán durante 2026, antes del inicio del período obligatorio de recategorización. La actualización despeja dudas entre trabajadores independientes, pequeños comercios y prestadores de servicios.

Este nuevo ajuste se da tras conocerse el dato de inflación de diciembre de 2025. El incremento se calcula en función de la inflación acumulada del segundo semestre (julio-diciembre 2025), que fue del 14,28%. Con ese ajuste, el tope anual de facturación del monotributo, por ejemplo, la Categoría A del Monotributo la facturación anual permitida pasa de $ 8.992.597 a $10.277.988. Y la Categoría K de $ 94.805.682 a $ 108.357.083 anuales.

Los nuevos valores comenzarán a aplicarse desde febrero y ajustan los topes de facturación, el impuesto integrado y los aportes previsionales y de salud, en línea con el índice de movilidad. Se mantiene la estructura del régimen simplificado, pero con números más altos.

Para muchos contribuyentes, el cambio puede implicar subir o bajar de categoría. Por eso, el organismo recomienda revisar los parámetros antes de confirmar el pago.

Nuevos topes y montos

Las escalas actualizadas fijan nuevos límites anuales de facturación para todas las categorías, de la A a la K. El ajuste responde a la inflación acumulada y busca evitar que los monotributistas queden fuera del régimen solo por el aumento de precios, un reclamo recurrente del sector.

Además de la facturación, siguen vigentes los parámetros clásicos: superficie afectada a la actividad, consumo eléctrico y alquileres devengados. También se recalcularon los importes mensuales del impuesto integrado y de los aportes.

En las categorías más bajas, el aumento es menor en términos absolutos. En las más altas, el salto se siente más. Aun así, el monotributo sigue siendo elegido por su previsibilidad frente al régimen general.

Con la actualización, el tope de la categoría A sube de $ 8.992.597 a cerca de $ 10,27 millones, mientras que el de la categoría K pasa de $ 94,8 millones a unos $ 108,3 millones, un incremento de más de $ 13,5 millones.

Recategorización: qué hacer y cuándo

La recategorización se realiza dos veces al año y toma en cuenta los últimos doce meses de actividad. Con las escalas publicadas, ARCA habilitó el trámite en su sitio web. El procedimiento es simple: ingresar con clave fiscal, revisar ingresos y parámetros y confirmar la categoría.

Quienes no tengan cambios, no deben hacer nada. El sistema lo toma como una ratificación automática. Distinto es el caso de quienes superaron o quedaron por debajo de los límites: ahí sí hay obligación de recategorizar. Si no se cumple, pueden aplicarse ajustes o recargos.

FUENTE: Clarín

