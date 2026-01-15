El dólar sigue en retroceso y marcó su valor más bajo desde diciembre

El dólar tuve un leve repunte en su valor tras los anuncios de las últimas horas.

El mercado cambiario continúa mostrando señales de calma y este jueves el dólar oficial profundizó su tendencia bajista al retroceder por tercer día consecutivo. La divisa cerró a $1.441 en el segmento mayorista, el valor más bajo registrado desde mediados de diciembre, en un escenario que refuerza las expectativas del Gobierno sobre la estabilidad cambiaria.

En paralelo, el Banco Central volvió a intervenir con compras en el mercado de contado. En esta oportunidad adquirió USD 47 millones, lo que le permitió encadenar nueve ruedas seguidas con saldo positivo. De esta manera, la autoridad monetaria ya acumula un resultado favorable de USD 563 millones en lo que va de enero.

Pese a estas compras, las reservas internacionales brutas registraron una baja de USD 71 millones y se ubicaron en USD 44.646 millones. La caída respondió principalmente a pagos de vencimientos por casi USD 100 millones al BID y al Banco Mundial, parcialmente compensados por la suba en la cotización de activos, que aportó unos USD 21 millones.

En el mercado mayorista, el dólar cedió nueve pesos, equivalente a una baja del 0,6%, en una jornada con operaciones por USD 410,8 millones. El nivel de absorción del Central alcanzó el 11,4% de la oferta, muy por encima del 5% estipulado en el programa monetario vigente.

Dentro del esquema de bandas cambiarias, el techo fijado para este jueves fue de $1.544,97. Con el cierre en $1.441, el tipo de cambio quedó a casi $104 de ese límite superior, marcando la mayor distancia desde noviembre pasado.

En el segmento minorista también se reflejó la baja. En el Banco Nación, el dólar para la venta cayó $10 y finalizó en $1.470, el precio más bajo desde el 15 de diciembre. El promedio informado por el BCRA entre las entidades financieras fue de $1.466,87 para la venta y $1.423,63 para la compra.

Por su parte, el dólar blue acompañó la tendencia y retrocedió cinco pesos hasta ubicarse en $1.510. En lo que va del mes, el mercado informal acumula una baja de $25, equivalente a un descenso del 1,6%.

Los contratos de dólar futuro también operaron en baja en todas sus posiciones, con un volumen equivalente a USD 691,7 millones. Las mayores caídas se observaron en los vencimientos más cercanos: el contrato de enero cerró a $1.461,50, más de $100 por debajo del techo de la banda cambiaria prevista para fin de mes.

Desde el sector financiero, los analistas destacaron el impacto positivo de la estrategia oficial. Para Milo Farro, de Rava Bursátil, las compras del BCRA “envían una señal favorable a los tenedores de bonos en dólares”. En tanto, Emilio Botto, jefe de Estrategia de Mills Capital Group, señaló que la menor presión cambiaria responde a un cambio en la forma de cobertura del mercado, con mayor protagonismo de futuros y bonos dólar linked.

En cuanto a las perspectivas inflacionarias, desde IOL (InvertirOnline) indicaron que el mercado descuenta una inflación en desaceleración para los próximos meses, en línea con el Relevamiento de Expectativas del Mercado del BCRA. Esto influye directamente en la actualización de las bandas cambiarias, que se ajustan en base a la inflación pasada.

Finalmente, desde el plano internacional, el Fondo Monetario Internacional también envió una señal de respaldo. La portavoz del organismo, Julie Kozack, afirmó que la Argentina “comenzó el año sobre bases sólidas” y destacó el ritmo de acumulación de reservas como un factor clave para mejorar el acceso futuro a los mercados de capitales y fortalecer la estabilidad económica.