miércoles 14 de enero 2026

Obra clave

San Juan da un paso clave en su red eléctrica: llegaron los postes para la nueva línea de 132 kV

Este hito habilita el inicio del montaje y consolida el desarrollo de infraestructura clave para transportar más energía renovable en San Juan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La modernización de la red eléctrica de San Juan sumó en las últimas horas un avance central: la llegada del transporte con los postes destinados a la nueva Línea de Interconexión Eléctrica en 132 kV, que unirá la Estación Transformadora Solar Ullum con la Estación Transformadora Albardón/Chimbas.

Este hecho marca el inicio de una etapa clave dentro del cronograma de obra. Los postes —estructuras fundamentales para sostener los conductores eléctricos— serán instalados a lo largo de los 18 kilómetros de traza, habilitando así el montaje del tendido y las tareas técnicas posteriores.

El operativo de traslado y descarga se realizó bajo estrictos criterios de seguridad y planificación logística, reflejando la magnitud de una obra estratégica para el desarrollo energético provincial.

El proyecto contempla la ampliación de ambas estaciones transformadoras y la construcción de la nueva línea de alta tensión de 132 kV, infraestructura indispensable para ampliar la capacidad de transporte y distribución de energía. Una vez concluida, permitirá incorporar al sistema unos 180 MW de potencia renovable generados en San Juan, fortaleciendo tanto la red local como el sistema interconectado nacional.

Impulsada por el Gobierno de San Juan y ejecutada por Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), esta obra reafirma el compromiso con la inversión en infraestructura energética, el aprovechamiento de fuentes limpias y la construcción de un sistema eléctrico preparado para acompañar el crecimiento productivo y la expansión de la generación solar en la provincia.

