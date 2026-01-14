Arde Chimbas: Daniela Rodríguez vetó el presupuesto votado por el Concejo y hubo respuesta

Sigue la crisis política en el departamento Chimbas . Ahora se conoció que este miércoles la intendenta Daniela Rodríguez formalizó el veto al Presupuesto 2026 . La jefa comunal decidió frenar la norma sancionada en diciembre, luego de que el Concejo Deliberante aprobara un proyecto con cambios que, según su evaluación, alteran de manera crítica la estructura financiera del municipio.

Desavenencia Daniela Rodríguez y su relación con el gramajismo tras los cambios al Presupuesto: "El quiebre está dado desde que cortás el diálogo"

El punto más conflictivo fue el incremento asignado al Concejo, que quedó con una porción del presupuesto muy superior a la enviada originalmente por el Ejecutivo. Para Rodríguez, ese movimiento obliga a recortar fondos destinados a áreas operativas y complica la posibilidad de otorgar aumentos salariales, pagar bonos y sostener mejoras para contratados. Incluso señaló que el impacto podría trasladarse a servicios esenciales que dependen del financiamiento municipal.

Tras la sanción de la ordenanza, la intendenta había advertido públicamente que la modificación del reparto de recursos desordenaba la planificación prevista para el año. Su decisión de vetar el presupuesto confirma la profundidad del enfrentamiento con el Concejo.

La votación de diciembre ya había dejado en evidencia tensiones políticas. Algunos ediles cuestionaron la ampliación de la partida legislativa y reclamaron recomponer el diálogo.

Ahora, con el veto sobre la mesa, el Concejo deberá decidir si insiste o no con la ordenanza sancionada. Para ratificarla se necesitan dos tercios de los votos, es decir, al menos siete manos levantadas. La definición podría llegar este mismo viernes 16, cuando el cuerpo vuelva a sesionar y determine el futuro del Presupuesto 2026 de Chimbas.

La respuesta del Concejo

El presidente del Concejo, Ariel Rivero, respondió luego de conocerse el veto de la Intendenta. Puso la mira en que el veto haya sido total y no parcial, específicamente sobre los fondos destinados al órgano deliberativo.

“Desde el Honorable Concejo Deliberante de Chimbas informamos que tanto el bloque oficialista como los bloques de la oposición nos hemos reunido para analizar en detalle el decreto de veto total al Presupuesto Municipal enviado por la Intendenta Daniela Rodríguez. Lo que nos llamó poderosamente la atención es que se haya optado por un veto total y no parcial, más aún teniendo en cuenta que se trata de un presupuesto elaborado y enviado por la propia Intendenta, que fue aprobado por este cuerpo deliberativo exactamente por el mismo monto por el cual ingresó al Concejo", indicó.

Al mismo tiempo, remarcó: "Es importante aclarar que el Presupuesto no sufrió modificaciones en su monto total. Lo único que se realizó fueron reasignaciones de partidas, una herramienta legal y habitual, que no implica cambios estructurales ni desfinanciamiento de ninguna política pública. Reasignar no es modificar, y eso queremos dejarlo absolutamente claro".

Por último, agregó: "Queremos llevar tranquilidad a todos los chimberos y chimberas: Chimbas va a tener su presupuesto. Un presupuesto que garantiza la continuidad de las obras, los servicios esenciales, la asistencia social, el cumplimiento de todas las partidas, el pago de los sueldos de los trabajadores municipales, así como los aumentos salariales y bonos correspondientes. Nada de eso estuvo ni está en riesgo. Jamás se vio afectado y siempre estuvo garantizado por este Concejo Deliberante. Esa es nuestra responsabilidad institucional y ese es el mensaje que queremos transmitir con total claridad a la comunidad".