Confirmaron la fecha de pago del bono de $120.000 para empleados públicos

El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda , informó que el próximo viernes 16 de enero se hará efectivo el pago de un bono extraordinario de $120.000 destinado a los empleados de la Administración Pública Provincial. El depósito se realizará mediante cajeros automáticos, garantizando un acceso ágil y seguro al beneficio.

La medida contempla el otorgamiento de un ingreso adicional durante el mes de enero y tiene como objetivo acompañar a los trabajadores del Estado frente a las necesidades del contexto económico actual, sin descuidar la responsabilidad en la administración de los recursos públicos. Esta decisión se enmarca en una política de acompañamiento definida por el gobernador Marcelo Orrego, orientada a sostener el poder adquisitivo y reconocer el esfuerzo del personal estatal.

En consonancia con las disposiciones adoptadas para la planta permanente de la Administración Pública Provincial, se recuerda que el bono extraordinario también alcanza a los trabajadores contratados del Estado.

Los cajeros automáticos funcionan las 24 horas y que están vigentes las extracciones con tarjeta de débito en los principales supermercados y estaciones de servicio de la provincia, entre otros comercios identificados con el logo de Visa - Extra cash.