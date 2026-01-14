Nueva medición: la inflación de enero tendrá una canasta de consumo renovada

El último índice de inflación reflejó un 2,8% mensual empujado por el transporte, las tarifas y comunicación, que incluye internet y telefonía celular. Son, precisamente, tres rubros que desde el mes próximo pasarán a tener un peso mayor en la nueva canasta actualizada por el Indec, algo que no sucedía desde hace 20 años.

El organismo estadístico dará inicio a un indicador renovado, un trabajo que fue reclamado desde hace años por especialistas y hasta por el Fondo Monetario, y que el Gobierno demoró bajo el argumento de que un cambio de esta naturaleza requería esperar un contexto de estabilidad de precios, sin la volatilidad que caracterizó a la economía en los últimos años.

A grandes rasgos, el índice nuevo adoptará una canasta de consumo actualizada. La que se usó hasta el IPC informado este martes tenía 20 años de antigüedad. El Indec realizó una gran encuesta nacional entre 2017 y 2018 para recalcular cuánto consumen los hogares de cada rubro incluido en el IPC, desde alimentos y bebidas hasta tecnología, educación, salud, transporte y servicios varios.

La letra chica de la implementación del nuevo índice todavía permanece bajo reserva del Indec. Quedan algunas dudas entre los especialistas, principalmente cómo será la "ponderación" final de cada rubro en la composición total del IPC y si el organismo recalculará "hacia atrás" la inflación para hacerla homogénea y comparable con el nuevo indicador. El organismo prometió respuestas a esas incógnitas en las próximas semanas.

Los organismos estadísticos internacionales recomiendan, en general, que este tipo de actualizaciones se hagan cada cinco o diez años. Ya había sido incluso tema de conversación con el Fondo Monetario en distintas ocasiones. En el último reporte técnico había anticipado, antes de que lo haga el Gobierno, que el nuevo índice estaba previsto para su lanzamiento hacia fin del 2025.

Un trabajo hecho por la consultora Equilibra, que dirige Martín Rapetti, estimó que la inflación anual del 2025, con la metodología actualizada, habría sido de 32,2% en lugar del 31,5% que informó el Indec.

Y en una mirada más amplia, desde el cambio de Gobierno el IPC acumulado fue de 259% con la medición vigente, y habría sido de 270% con el cambio de canasta. Un último ejercicio de esa consultora fue medir bajo esos dos métodos la inflación durante el gobierno de Alberto Fernández: con la actual fue de 931%. Con la nueva habría sido menor: 891%.

Rubro por rubro, cómo será el nuevo índice de precios

El IPC nuevo buscará que el dato de inflación mensual dé cuenta de los nuevos hábitos de consumo y el peso que tienen en la economía familiar algunos rubros -que hace 20 años no tenían- como telecomunicaciones o incluso tarifas, con valores más altos en relación con los salarios.

Los servicios tendrán una preponderancia mayor en el IPC y, como contraposición, la perderán los bienes. Según estimó la consultora Equilibra, el rubro Vivienda, electricidad, gas y otros, que incluye boletas de servicios públicos, ganará 5,1 puntos porcentuales en la canasta del Indec y representará el 14,5% de la canasta que refleja el consumo de las familias.

El rubro de alimentos y bebidas seguirá siendo el que tiene mayor peso, aunque registrará un retroceso: pasará de ser el 27% del total del índice a 22,7%. Los gastos de Transporte (un rubro que contempla vehículos y tarifas de colectivo, tren o subte) representará el 14,3% del total. Su peso será 3,3 puntos más alto que hasta el IPC de diciembre.

Comunicaciones también será más relevante. A diferencia de hace 20 años, las familias gastan mucho más en servicios como Internet en el hogar y aparecieron otros inexistentes en ese momento como streaming de películas, series o música. Mientras en el IPC vigente ese rubro representa el 2,8% del total, desde 2026 será 5,1%.

Hay bienes que serán menos representativos. Bebidas alcohólicas y tabaco pasará de representar 3,5% del total de la canasta a 2%. Prendas de vestir y calzado pesaba casi 10% de la medición y desde enero será 6,8% del total. Restaurantes y hoteles también caerá desde 9% de la canasta a 6,6%.

De esta manera, pasarán a tener un impacto mayor en el IPC los aumentos de tarifas de servicios públicos como luz, gas o agua y reajustes en los abonos de teléfono celular o internet. Por el contrario, incrementos en los precios de alimentos, ropa o calzado impactarán menos en el índice general.

