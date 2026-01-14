miércoles 14 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Un cambio después de 20 años

Nueva medición: la inflación de enero tendrá una canasta de consumo renovada

Con el método que se pondrá en práctica la suba de precios anual hubiese sido de 32,2% en lugar de 31,5%, según un cálculo privado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Indec actualizará el IPC desde el mes que viene

El Indec actualizará el IPC desde el mes que viene

El último índice de inflación reflejó un 2,8% mensual empujado por el transporte, las tarifas y comunicación, que incluye internet y telefonía celular. Son, precisamente, tres rubros que desde el mes próximo pasarán a tener un peso mayor en la nueva canasta actualizada por el Indec, algo que no sucedía desde hace 20 años.

Lee además
toto, el mas grande: asi celebro milei el dato de la inflacion mas baja en los ultimos 8 anos, segun el indec
En las redes

"Toto, el más grande": así celebró Milei el dato de la inflación más baja en los últimos 8 años, según el Indec
el indec informo que la inflacion de 2025 es la mas baja en los ultimos ocho anos
Oficial

El Indec informó que la inflación de 2025 es la más baja en los últimos ocho años

El organismo estadístico dará inicio a un indicador renovado, un trabajo que fue reclamado desde hace años por especialistas y hasta por el Fondo Monetario, y que el Gobierno demoró bajo el argumento de que un cambio de esta naturaleza requería esperar un contexto de estabilidad de precios, sin la volatilidad que caracterizó a la economía en los últimos años.

A grandes rasgos, el índice nuevo adoptará una canasta de consumo actualizada. La que se usó hasta el IPC informado este martes tenía 20 años de antigüedad. El Indec realizó una gran encuesta nacional entre 2017 y 2018 para recalcular cuánto consumen los hogares de cada rubro incluido en el IPC, desde alimentos y bebidas hasta tecnología, educación, salud, transporte y servicios varios.

La letra chica de la implementación del nuevo índice todavía permanece bajo reserva del Indec. Quedan algunas dudas entre los especialistas, principalmente cómo será la "ponderación" final de cada rubro en la composición total del IPC y si el organismo recalculará "hacia atrás" la inflación para hacerla homogénea y comparable con el nuevo indicador. El organismo prometió respuestas a esas incógnitas en las próximas semanas.

Los organismos estadísticos internacionales recomiendan, en general, que este tipo de actualizaciones se hagan cada cinco o diez años. Ya había sido incluso tema de conversación con el Fondo Monetario en distintas ocasiones. En el último reporte técnico había anticipado, antes de que lo haga el Gobierno, que el nuevo índice estaba previsto para su lanzamiento hacia fin del 2025.

Un trabajo hecho por la consultora Equilibra, que dirige Martín Rapetti, estimó que la inflación anual del 2025, con la metodología actualizada, habría sido de 32,2% en lugar del 31,5% que informó el Indec.

Y en una mirada más amplia, desde el cambio de Gobierno el IPC acumulado fue de 259% con la medición vigente, y habría sido de 270% con el cambio de canasta. Un último ejercicio de esa consultora fue medir bajo esos dos métodos la inflación durante el gobierno de Alberto Fernández: con la actual fue de 931%. Con la nueva habría sido menor: 891%.

Rubro por rubro, cómo será el nuevo índice de precios

El IPC nuevo buscará que el dato de inflación mensual dé cuenta de los nuevos hábitos de consumo y el peso que tienen en la economía familiar algunos rubros -que hace 20 años no tenían- como telecomunicaciones o incluso tarifas, con valores más altos en relación con los salarios.

Los servicios tendrán una preponderancia mayor en el IPC y, como contraposición, la perderán los bienes. Según estimó la consultora Equilibra, el rubro Vivienda, electricidad, gas y otros, que incluye boletas de servicios públicos, ganará 5,1 puntos porcentuales en la canasta del Indec y representará el 14,5% de la canasta que refleja el consumo de las familias.

El rubro de alimentos y bebidas seguirá siendo el que tiene mayor peso, aunque registrará un retroceso: pasará de ser el 27% del total del índice a 22,7%. Los gastos de Transporte (un rubro que contempla vehículos y tarifas de colectivo, tren o subte) representará el 14,3% del total. Su peso será 3,3 puntos más alto que hasta el IPC de diciembre.

Comunicaciones también será más relevante. A diferencia de hace 20 años, las familias gastan mucho más en servicios como Internet en el hogar y aparecieron otros inexistentes en ese momento como streaming de películas, series o música. Mientras en el IPC vigente ese rubro representa el 2,8% del total, desde 2026 será 5,1%.

Hay bienes que serán menos representativos. Bebidas alcohólicas y tabaco pasará de representar 3,5% del total de la canasta a 2%. Prendas de vestir y calzado pesaba casi 10% de la medición y desde enero será 6,8% del total. Restaurantes y hoteles también caerá desde 9% de la canasta a 6,6%.

De esta manera, pasarán a tener un impacto mayor en el IPC los aumentos de tarifas de servicios públicos como luz, gas o agua y reajustes en los abonos de teléfono celular o internet. Por el contrario, incrementos en los precios de alimentos, ropa o calzado impactarán menos en el índice general.

FUENTE: Clarín

Temas
Seguí leyendo

Cuánto cuesta en enero de 2026 construir una casa en San Juan

Recaudación 2025: cómo cerró San Juan cuando se la mide contra inflación y presupuesto

San Juan da un paso clave en su red eléctrica: llegaron los postes para la nueva línea de 132 kV

Confirmaron la fecha de pago del bono de $120.000 para empleados públicos

En febrero el dólar se podrá mover hasta 2,8% dentro de la banda: cuál es el límite

Las cinco casas que se venden en San Juan a más de $1.000.000.000

Qué empresas sanjuaninas están hoy en Vaca Muerta y por qué son tan pocas

Sube el piso de Ganancias y se actualizan las escalas del Monotributo: mirá cómo quedaron

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
las cinco casas que se venden en san juan a mas de $1.000.000.000
Mercado inmobiliario

Las cinco casas que se venden en San Juan a más de $1.000.000.000

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El local de Siciliano, en frente de Tribunales, ya desocupado.
Comercio

Un restaurante sanjuanino cerró un local céntrico: "Somos autocríticos"

Benjamín, el chico del casco que emociona a Jesús María: la historia del santaluceño que vive su gran sueño
La sorpresa

Benjamín, el chico del casco que emociona a Jesús María: la historia del santaluceño que vive su gran sueño

El caso Evelyn Esquivel, con más dudas que certezas: las versiones de la familia y los datos clave que no conocen sobre el vuelco
En 25 de Mayo

El caso Evelyn Esquivel, con más dudas que certezas: las versiones de la familia y los datos clave que no conocen sobre el vuelco

Las cinco casas que se venden en San Juan a más de $1.000.000.000
Mercado inmobiliario

Las cinco casas que se venden en San Juan a más de $1.000.000.000

Cosecha de pistachos en Irán, el segundo productor mundial. El país está convulsionado por peleas internas y abre oportunidades a exportaciones sanjuaninas. 
Conflicto en Medio Oriente

El "oro verde" sanjuanino ante la crisis en Irán: ¿hay oportunidades para el pistacho local?

Te Puede Interesar

Safari tras las Sierras.
Oficial

Se terminó la disputa: APIVA organizará el Safari tras las Sierras y hay fechas confirmadas para las competencias

Por Carla Acosta
San Juan da un paso clave en su red eléctrica: llegaron los postes para la nueva línea de 132 kV
Obra clave

San Juan da un paso clave en su red eléctrica: llegaron los postes para la nueva línea de 132 kV

Confirmaron la fecha de pago del bono de $120.000 para empleados públicos
Importante

Confirmaron la fecha de pago del bono de $120.000 para empleados públicos

Cuesta del Viento, la joya turística de Iglesia: deportes, naturaleza y adrenalina para disfrutar en verano
Tiempo de verano en SJ

Cuesta del Viento, la joya turística de Iglesia: deportes, naturaleza y adrenalina para disfrutar en verano

Las cinco casas que se venden en San Juan a más de $1.000.000.000
Mercado inmobiliario

Las cinco casas que se venden en San Juan a más de $1.000.000.000