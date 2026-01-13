"Toto, el más grande": así celebró Milei el dato de la inflación más baja en los últimos 8 años, según el Indec

El presidente Javier Milei celebró este martes el dato de inflación de 2025, que según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) fue el más bajo de los últimos ocho años . Lo hizo a través de sus redes sociales, donde citó un posteo del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y lo resumió con una frase que rápidamente se viralizó: “Toto, el más grande. Fin”.

El mensaje del jefe de Estado acompañó el tuit publicado previamente por Caputo, en el que el funcionario destacó que la inflación de diciembre fue del 2,8% y que el año cerró con una variación interanual del 31,5%. Según expresó el ministro, se trata del nivel más bajo desde 2017, tanto en la medición general como en la inflación núcleo.

En su publicación, Caputo sostuvo que el resultado se alcanzó “en un contexto de reacomodamiento de precios relativos, la implementación de una flotación cambiaria y una fuerte contracción de la demanda de dinero”, y remarcó que el programa económico seguirá basado en el superávit fiscal, el control estricto de la emisión y la capitalización del Banco Central. “Es el único camino viable para erradicar definitivamente la inflación y hacer grande a Argentina otra vez”, afirmó.

Además, Milei retuiteó un posteo del economista y asesor de Caputo, Felipe Núñez, quien también celebró el dato inflacionario y lo vinculó al plan de estabilización fiscal, monetaria y cambiaria. Núñez sostuvo que la baja se logró “en medio de un reacomodamiento de precios relativos, la salida del cepo con flotación cambiaria y un intento de golpe de Estado por parte de la oposición”.

Sin embargo, lo que más llamó la atención del mensaje de Núñez fue la imagen que acompañó el texto. En la foto, editada digitalmente, se ve a Caputo y Milei abrazados como si fueran jugadores de la Selección Argentina. El funcionario luce la camiseta número 9 y el Presidente con la 10 y la cinta de capitán.

Qué dijo el Indec

Según el organismo, la inflación anual de 2025 se ubicó en 31,5%, una baja de 86,3 puntos porcentuales respecto al 117,8% registrado en 2024. En diciembre, el Índice de Precios al Consumidor mostró una leve aceleración respecto a noviembre, impulsada principalmente por Transporte (4,0%) y Vivienda y servicios públicos (3,4%), mientras que Prendas de vestir y Educación fueron los rubros con menores subas.

De cara a 2026, los analistas prevén que la inflación continúe desacelerándose, aunque a un ritmo más lento. El Presupuesto nacional proyecta un IPC de 10,1%, mientras que las consultoras privadas estiman cifras superiores y advierten que para alcanzar una inflación de un dígito anual todavía habrá que esperar algunos años.