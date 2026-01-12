lunes 12 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Reconocimiento presidencial

Incendios en Chubut: Javier Milei agradeció el "heroico" accionar de brigadistas, bomberos y voluntarios

El Presidente publicó un mensaje en su cuenta en X para resaltar el trabajo de quienes combaten los incendios en el sur. “Nada más heroico que arriesgar sus vidas para salvar la de otros”, recalcó

Por Redacción Tiempo de San Juan
El presidente Javier Milei destacó el trabajo de los brigaditas, bomberos y voluntarios en los incendios de Chubut.

El presidente Javier Milei destacó el trabajo de los brigaditas, bomberos y voluntarios en los incendios de Chubut.

El presidente Javier Milei destacó en los últimos minutos del domingo la labor de los bomberos, brigadistas y voluntarios que combaten los incendios en la provincia de Chubut luego de que se confirmara que al menos 22 de los 32 focos fueron extinguidos.

Lee además
desde su llegada a la presidencia, javier milei utilizo casi 17.000 insultos y ofensas en x
Informe

Desde su llegada a la Presidencia, Javier Milei utilizó casi 17.000 insultos y ofensas en X
Javier Milei, presidente de Argentina.
Posición presidencial

Javier Milei defendió el pago del swap y rechazó las críticas por el endeudamiento: "Erraron otra vez"

Al difundir un mensaje del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el que dio precisiones sobre los brigadistas y recursos enviados por distintas áreas del Gobierno para combatir los incendios en Chubut, el jefe de Estado agradeció “a todos los que trabajaron para que los recursos lleguen a donde se necesitan”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2010521503922577740&partner=&hide_thread=false

“Además, quiero mandar un agradecimiento especial a todos los brigadistas, bomberos y a cada uno de los voluntarios que están combatiendo el fuego dándolo todo”, añadió el líder de La Libertad Avanza.

En este marco, Milei sentenció que no hay “nada más heroico que arriesgar su vida por salvar la de otros”.

En su informe, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, señaló que desde el Gobierno enviaron al sur “295 brigadistas: 232 de Nación (128 de Parques Nacionales y 104 de la Agencia Federal de Emergencias) y 63 de la Provincia de Córdoba”.

En tanto, la jornada del domingo trajo algo de alivio con las lluvias que se produjeron en las zonas más afectadas de Chubut, donde se lleva a cabo un fuerte operativo coordinado entre provincias, municipios y bomberos voluntarios.

FUENTE: Crónica

Temas
Seguí leyendo

Para Milei, Estados Unidos "liberó" a Venezuela: también brindó su apoyo a las acciones contra la gestión de Maduro

Directivos de Vicuña se reunieron con Milei

Qué nota le ponen y qué emoción les genera el gobierno de Javier Milei a los sanjuaninos

Tras el apoyo de Jalil al Presupuesto, Milei le cedió a Catamarca el control de una minera

Churreros vs. vendedores de licuados: el video de la batalla campal en el corazón de la playa de Mar Azul

Un camión y un auto en el que viajaba una familia chocaron en el camino a Chile en Mendoza: murió una persona

Hallan a un hombre asesinado a balazos en un terreno baldío

Denuncian que la AFA le debe $108 millones al Hospital Penna de Bahía Blanca, recaudados en un partido solidario

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Un fuerte choque en el camino que une a Mendoza con Chile dejó como saldo a una persona fallecida.
Tragedia

Un camión y un auto en el que viajaba una familia chocaron en el camino a Chile en Mendoza: murió una persona

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Le dio un techo a su sobrino y este le pagó robándole en Chimbas: cansado de los problemas, lo entregó a la policía
No lo soportaba más

Le dio un techo a su sobrino y este le pagó robándole en Chimbas: cansado de los problemas, lo entregó a la policía

Martín Quiroga Massa, Juan Manuel Salvalaggio (cuando declaró en el juicio contra los barras) y Mariano Tomsig (audiencia en su contra en Tribunales). video
Lo último

La explosiva declaración de un barrabrava condenado complica a los empresarios acusados de mandar a golpear al bolichero Salvalaggio

Fuerte sismo sacudió la noche de domingo en San Juan
¿Lo sentiste?

Fuerte sismo sacudió la noche de domingo en San Juan

Muertes, robos y escraches: una alarma vecinal pocitana que llegó a las redes y generó varias reacciones
Barrio Las Pampas

Muertes, robos y escraches: una alarma vecinal pocitana que llegó a las redes y generó varias reacciones

Negocio desvalijado en Pocito: escrachan a los supuestos ladrones y dicen que ya ofrecen la mercadería
Publicación

Negocio desvalijado en Pocito: escrachan a los supuestos ladrones y dicen que ya ofrecen la mercadería

Te Puede Interesar

Imagen de archivo
En Santa Lucía

Choque en Ruta 12: dos policías terminaron hospitalizados tras la imprudencia de un conductor

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Casa de Sarmiento informó que, durante el verano, cambia el esquema de realización de los recorridos.
Novedad

Cambia el modo de hacer recorridos por la Casa de Sarmiento: lo que hay que saber

Muertes, robos y escraches: una alarma vecinal pocitana que llegó a las redes y generó varias reacciones
Barrio Las Pampas

Muertes, robos y escraches: una alarma vecinal pocitana que llegó a las redes y generó varias reacciones

Venezuela liberó a 24 presos políticos en un operativo nocturno
Tras la captura de Maduro

Venezuela liberó a 24 presos políticos en un operativo nocturno

Lunes con calor y probabilidad de tormentas en San Juan.
Pronóstico

Inicio de semana con calor en San Juan y, ¿vuelve la tormenta?