Incendios en Chubut: Javier Milei agradeció el "heroico" accionar de brigadistas, bomberos y voluntarios

El presidente Javier Milei destacó el trabajo de los brigaditas, bomberos y voluntarios en los incendios de Chubut.

El presidente Javier Milei destacó en los últimos minutos del domingo la labor de los bomberos, brigadistas y voluntarios que combaten los incendios en la provincia de Chubut luego de que se confirmara que al menos 22 de los 32 focos fueron extinguidos.

Al difundir un mensaje del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el que dio precisiones sobre los brigadistas y recursos enviados por distintas áreas del Gobierno para combatir los incendios en Chubut, el jefe de Estado agradeció “a todos los que trabajaron para que los recursos lleguen a donde se necesitan”.

“Además, quiero mandar un agradecimiento especial a todos los brigadistas, bomberos y a cada uno de los voluntarios que están combatiendo el fuego dándolo todo”, añadió el líder de La Libertad Avanza.

En este marco, Milei sentenció que no hay “nada más heroico que arriesgar su vida por salvar la de otros”.

En su informe, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, señaló que desde el Gobierno enviaron al sur “295 brigadistas: 232 de Nación (128 de Parques Nacionales y 104 de la Agencia Federal de Emergencias) y 63 de la Provincia de Córdoba”.

En tanto, la jornada del domingo trajo algo de alivio con las lluvias que se produjeron en las zonas más afectadas de Chubut, donde se lleva a cabo un fuerte operativo coordinado entre provincias, municipios y bomberos voluntarios.

FUENTE: Crónica