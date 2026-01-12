Denuncian que la AFA le debe $108 millones al Hospital Penna de Bahía Blanca, recaudados en un partido solidario

El presidente de la AFA, Chiqui Tapia, el Secretario General de la asociación, Cristian Malaspina, y los padres de los campeones del mundo Lautaro Martínez y Germán Pezzella, en el Hospital Penna.

En medio de las denuncias por corrupción que salpican a los principales dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la presidenta de la cooperadora del Hospital Penna de Bahía Blanca denunció que la entidad dirigida por Claudio “Chiqui” Tapia les debe $ 108.000.000 que habían sido recaudados durante un partido solidario en marzo de 2025 y que estaban destinados a la reconstrucción del centro médico, afectado por las inundaciones que sufrió la ciudad.

Luego de la fatídica inundación en Bahía Blanca, que dejó un saldo de 18 muertos, la AFA decidió realizar un partido benéfico que enfrentó a la Selección Mayor y a la Sub-20 en un encuentro de 40 minutos realizado en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, en la ciudad de Buenos Aires. Según se había anticipado, todo lo recaudado en entradas y publicidad iba a ser entregado al hospital.

El partido, según informó Chiqui Tapia en una conferencia de prensa posterior, recaudó alrededor de $700.000.000. De ese monto, el Hospital Penna recibió un único desembolso de $ 593.000.000, tal y como explicó este domingo a la tarde María del Carmen Martí, presidenta de la Cooperadora del Hospital, en diálogo con Radio Con vos. “Queremos la justificación de lo que falta: $108.000.000″, denunció la mujer.

“Hubo una conferencia de prensa a la que vino prensa de todo el país y la gente más importante de la AFA, y nos dijeron públicamente que habían recaudado $ 701.000.000″, recordó Martí y siguió: “Todos los que habían ayudado donaron esa cantidad (...) No sabemos qué hizo la AFA. Pero queremos tener, por lo menos, alguna constancia diciendo que no nos van a devolver ese dinero”, resumió.

Según señaló Martí, a lo largo de los últimos nueve meses intentaron comunicarse en reiteradas ocasiones con la AFA, pero asegura que nunca obtuvieron una respuesta concluyente. “Una cooperadora tiene que tener sus cuentas bien documentadas. Hemos hablado por teléfono, mandado notas, para que nos digan qué pasó con esos 108 millones de pesos y que, si no los van a devolver, que nos lo digan. Pero tiene que quedar en actas qué pasó con esos 108 millones”, reclamó Martí.

Afirma que la única respuesta fue: “Nos vamos a ocupar”. Pero el tiempo pasó y no hubo más intercambios. “Valoramos la ayuda que nos dieron los jugadores de fútbol, donando su participación para mejorar las condiciones del hospital. Pero no es un problema de la cooperadora, sino de la AFA, para que las cuentas estén claras”, insistió la bahiense.

Si bien la mujer reconoció que gracias al desembolso de gran parte de lo recaudado el hospital pudo refaccionarse, conseguir los equipos necesarios y hoy en día trabaja a plena capacidad, también explica que el dinero faltante serviría para “mejorar la aparatología para atender a los pacientes”, teniendo en cuenta “los avances tecnológicos que se generan día a día” y siendo el hospital de alta complejidad más austral de la provincia de Buenos Aires.

Según informó el medio local LaBrújula24 el 7 de mayo de 2025, a casi un mes de la visita de Tapita y dirigentes de la AFA a Bahía Blanca, el depósito total que había entregado la AFA fue de $ 579.809.600.

No obstante, en el sitio oficial de la AFA, figura un informe en el que se destacó que la recaudación total de aquel partido solidario en la cancha de Huracán fue de $ 651.220.000. En ese caso, el adeudado ascendería a $ 71.410.400.

Por último, cabe mencionar que en el marco de la campaña solidaria, la AFA había prometido también, donar una casa por cada gol que convirtiera la selección, en conjunto con Fundación Techo. El partido resultó 2 a 0, por lo que el compromiso se había asumido en la construcción de dos viviendas para familias afectadas por las inundaciones. Sobre este punto no hubo novedades.

