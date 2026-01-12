Hallan a un hombre asesinado a balazos en un terreno baldío

El cuerpo de un hombre con múltiples impactos de arma de fuego fue hallado abandonado en un terreno baldío, en el marco de un violento hecho que es investigado por la Justicia.

Judiciales Una disputa vecinal terminó con un baleado en Rawson: una vendedora ambulante con antecedentes, en la mira de la Justicia

Barrio Las Pampas Violenta pelea entre vecinos en Pocito: un hombre fue baleado y lucha por su vida

El hallazgo se produjo el sábado, luego de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de una persona sin vida en un descampado ubicado en la intersección de la avenida Eduardo Holmberg y la calle Paysandú, en el barrio Santa Rosa, al sur del conurbano bonaerense.

Al arribar al lugar, efectivos del Comando Patrulla constataron la presencia del cadáver, que yacía en el predio. La víctima vestía una camisa de color lila, pantalón de jean azul y zapatillas deportivas. Según informaron fuentes judiciales, se trataba de un hombre de contextura robusta, tez blanca y cabello corto platinado, quien además tenía un piercing en el lóbulo izquierdo y un tatuaje de una Rosa de los Vientos en el antebrazo izquierdo.

Peritos de la Policía Científica determinaron que el cuerpo presentaba al menos seis heridas provocadas por arma de fuego en distintas partes del cuerpo, lo que confirmaría que se trató de un homicidio.

En la investigación intervienen efectivos de la comisaría jurisdiccional, personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones y del área de Inteligencia Criminal, quienes realizan distintas medidas para esclarecer lo ocurrido.

La causa quedó a cargo del fiscal Darío Santiago Provisionato, de la Unidad Funcional Descentralizada N° 1, y fue caratulada de manera preventiva como “homicidio”.