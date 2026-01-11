Separación confirmada: Mauricio Macri y Juliana Awada ya no están juntos

Mauricio Macri y Juliana Awada se separaron tras más de 15 años de relación. La decisión fue tomada de común acuerdo luego de atravesar una crisis que se habría iniciado a fines de 2024, según confirmaron a Infobae personas del entorno de la expareja.

El ex presidente de la Nación, de 66 años, y la ex primera dama, de 51, comenzaron a evaluar la posibilidad de una separación definitiva hace aproximadamente un año. Tras ese período de reflexión, resolvieron poner fin a su matrimonio hace algunas semanas, antes de las fiestas de fin de año, en un marco de respeto y priorizando el bienestar de su hija en común, Antonia.

Macri y Awada se conocieron en 2009 y se casaron en noviembre de 2010. Un año después nació Antonia. Durante el mandato presidencial de Macri (2015–2019), la pareja tuvo una fuerte exposición pública y fue considerada una de las más influyentes y visibles del ámbito político argentino.

A lo largo de los últimos años circularon versiones de crisis, especialmente a partir de 2024, cuando comenzaron a notarse viajes por separado y una menor presencia conjunta en redes sociales y actos públicos. En su momento, ambos desmintieron esos rumores. Sin embargo, en septiembre de 2025 las versiones se intensificaron y, esta vez, no hubo aclaraciones oficiales.

De acuerdo con fuentes cercanas, pese a la separación, Macri y Awada mantienen una relación cordial y decidieron pasar juntos las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Actualmente, el ex mandatario tiene previsto viajar a Europa, mientras que Awada continúa de vacaciones en Punta del Este con su familia.

La separación marca el final de una relación que atravesó etapas personales y políticas clave en la vida pública argentina, y que se extendió durante más de una década y media.