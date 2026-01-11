domingo 11 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Femicidio

Terribles declaraciones de la madre de la mujer asesinada en un basural de Tucumán

“Me la arrebataron” expresó en una entrevista. La autopsia determinó que fue un homicidio brutal. No hay detenidos.

Por Pablo Mendoza
image
Lee además
Las autoridades inspeccionaron el escenario del hallazgo. Crédito: La Gaceta de Tucumán.
Escena brutal

Macabro femicidio en Tucumán: encontraron el cuerpo de una joven envuelto en bolsas
tras un fuerte choque en caucete, una madre y su hija de 11 anos terminaron en el hospital
Comisaría 9°

Tras un fuerte choque en Caucete, una madre y su hija de 11 años terminaron en el hospital

El dramático hallazgo ocurrió en un predio ubicado en la intersección de las calles William Bliss y Gerónimo Helguera, en la capital de la provincia. Allí, un grupo de mujeres realizaba tareas de recolección cuando advirtió la presencia del cuerpo y avisó a la Policía.

Los resultados preliminares de la autopsia confirmaron que la víctima fue asesinada con una “violencia notable”. Aún no hay detenidos, pero el Ministerio Público Fiscal intenta reconstruir las últimas horas de la víctima y determinar el móvil del homicidio. En ese contexto, su madre dio detalles de la vida de la joven y cómo fueron sus últimos días.

Erika se había mudado hacía pocos meses a una casa cercana a la de sus papás. El sábado 3 de enero compartieron un asado familiar y los días siguientes continuaron el contacto por WhatsApp. “El martes a la noche fue la última vez que hablé con ella. Me escribió y me dijo que el miércoles venía a comer”, recordó Claudia, su mamá.

Pese a su promesa, la chica nunca llegó. Como no lograban contactarse con ella, la familia decidió ir hasta la casa. Allí descubrieron que el lugar estaba cerrado y vacío pero con el aire acondicionado encendido. Esta situación generó sospechas y a las horas volvieron, pero todo continuaba igual.

El jueves, a través de redes sociales, se enteraron de que algunos vecinos habían encontrado un cuerpo en un basural de la zona sur. “Algo me decía que era ella”, relató Claudia al medio local Contexto.

El padre de Erika y una de sus hermanas se dirigieron a la zona donde se había formado un importante despliegue policial. Finalmente, lograron reconocerla por tatuajes y rasgos físicos.

Claudia recordó a su hija como “una buena chica”, con quien mantenía una relación de mucha confianza, que siempre avisaba cuando regresaba a su casa. También reconoció que atravesaba un consumo problemático de sustancias y que estaba intentando recuperarse. “En Año Nuevo me prometió que iba a cambiar”, reveló entre lágrimas.

“Quiero que los responsables paguen. A mi hija me la arrebataron como si su vida no valiera nada. Voy a buscarlos donde sea necesario”, aseguró.

Según el informe del Cuerpo Médico Forense entregado a la Unidad Fiscal de Homicidios, bajo la subrogancia de María del Carmen Reuter, la causa de muerte de Erika fue un traumatismo craneofacial grave acompañado de una luxación cervical.

Los peritos detallaron que la joven sufrió golpes contundentes y severos, tanto en la cabeza como en el rostro. Además, la lesión en las vértebras del cuello resultó letal, lo que refuerza la saña con la que actuó el o los agresores antes de descartar el cuerpo en un predio de residuos del barrio Manantial Sur.

La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios de Feria, conducida por María del Carmen Reuter. Hasta el momento no hay detenidos.

Temas
Seguí leyendo

A 30 años de la muerte de Tato Bores: el humorista que explicó la realidad de la Argentina

Desde su llegada a la Presidencia, Javier Milei utilizó casi 17.000 insultos y ofensas en X

Por los incendios en Chubut, evacuaron otra localidad y volvieron a cerrar un tramo de la Ruta 40

Tragedia en Corrientes: una pareja murió calcinada tras un choque frontal contra un camión en la Ruta 14

Héroe ocasional: el ministro de Turismo de San Luis rescató a un grupo de turistas atrapadas en un arroyo

Incendios en Chubut: la investigación confirmó hallazgos de combustible donde se inició el fuego

Hay fecha confirmada para la firma del Acuerdo Mercosur-Unión Europea

Para Milei, Estados Unidos "liberó" a Venezuela: también brindó su apoyo a las acciones contra la gestión de Maduro

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
a 30 anos de la muerte de tato bores: el humorista que explico la realidad de la argentina
Aniversario

A 30 años de la muerte de Tato Bores: el humorista que explicó la realidad de la Argentina

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El jinete sanjuanino Benjamín Costa hizo historia en Festival de Doma y Folklore de Jesús María
Sentando precedente

El jinete sanjuanino Benjamín Costa hizo historia en Festival de Doma y Folklore de Jesús María

Murió un reconocido cantante tras la caída de una avioneta
Tragedia

Murió un reconocido cantante tras la caída de una avioneta

Un mandamás de un importante grupo con negocios en San Juan anunció su salida y generó sorpresa
Cambios

Un mandamás de un importante grupo con negocios en San Juan anunció su salida y generó sorpresa

Rolando Lara, hermano de Alejandro Lara. Fue asesinado en mayo de 2016.
Historial

"¿No les dolió cuando mataron a su hermano?": el trágico antecedente de una familia involucrada en el crimen del Barrio Las Pampas

No somos delincuentes: la bronca de grupos de moteros tras el operativo policial en Pocito
En las redes

"No somos delincuentes": la bronca de grupos de moteros tras el operativo policial en Pocito

Te Puede Interesar

El legado de don Domingo, el loco autodidacta que marcó una huella en el patrimonio sanjuanino
Historias

El legado de don Domingo, el "loco" autodidacta que marcó una huella en el patrimonio sanjuanino

Por David Cortez Vega
Le dio un techo a su sobrino y este le pagó robándole en Chimbas: cansado de los problemas, lo entró a la policía
No lo soportaba más

Le dio un techo a su sobrino y este le pagó robándole en Chimbas: cansado de los problemas, lo entró a la policía

Tres años después de retirarse, Maxi Richeze volvió a San Juan para disfrutar del ciclismo: Lo vivo con más nervios que arriba de la bici
Invitado de lujo

Tres años después de retirarse, Maxi Richeze volvió a San Juan para disfrutar del ciclismo: "Lo vivo con más nervios que arriba de la bici"

Histórico triunfo del sanjuanino Lichi Sisterna y Kevin Benavides en el Rally Dakar
¡Enormes!

Histórico triunfo del sanjuanino Lichi Sisterna y Kevin Benavides en el Rally Dakar

Negocio desvalijado en Pocito: escrachan a los supuestos ladrones y dicen que ya ofrecen la mercadería
Publicación

Negocio desvalijado en Pocito: escrachan a los supuestos ladrones y dicen que ya ofrecen la mercadería