Terribles declaraciones de la madre de la mujer asesinada en un basural de Tucumán

Mientras avanza la investigación por el crimen de Erika Antonella Álvarez, la joven de 25 años que fue encontrada muerta en un basural de San Miguel de Tucumán , su madre dio detalles de cómo fue la última charla que tuvo con ella y la promesa que le había hecho días antes.

El dramático hallazgo ocurrió en un predio ubicado en la intersección de las calles William Bliss y Gerónimo Helguera, en la capital de la provincia. Allí, un grupo de mujeres realizaba tareas de recolección cuando advirtió la presencia del cuerpo y avisó a la Policía.

Los resultados preliminares de la autopsia confirmaron que la víctima fue asesinada con una “violencia notable”. Aún no hay detenidos, pero el Ministerio Público Fiscal intenta reconstruir las últimas horas de la víctima y determinar el móvil del homicidio. En ese contexto, su madre dio detalles de la vida de la joven y cómo fueron sus últimos días.

Erika se había mudado hacía pocos meses a una casa cercana a la de sus papás. El sábado 3 de enero compartieron un asado familiar y los días siguientes continuaron el contacto por WhatsApp. “El martes a la noche fue la última vez que hablé con ella. Me escribió y me dijo que el miércoles venía a comer”, recordó Claudia, su mamá.

Pese a su promesa, la chica nunca llegó. Como no lograban contactarse con ella, la familia decidió ir hasta la casa. Allí descubrieron que el lugar estaba cerrado y vacío pero con el aire acondicionado encendido. Esta situación generó sospechas y a las horas volvieron, pero todo continuaba igual.

El jueves, a través de redes sociales, se enteraron de que algunos vecinos habían encontrado un cuerpo en un basural de la zona sur. “Algo me decía que era ella”, relató Claudia al medio local Contexto.

El padre de Erika y una de sus hermanas se dirigieron a la zona donde se había formado un importante despliegue policial. Finalmente, lograron reconocerla por tatuajes y rasgos físicos.

Claudia recordó a su hija como “una buena chica”, con quien mantenía una relación de mucha confianza, que siempre avisaba cuando regresaba a su casa. También reconoció que atravesaba un consumo problemático de sustancias y que estaba intentando recuperarse. “En Año Nuevo me prometió que iba a cambiar”, reveló entre lágrimas.

“Quiero que los responsables paguen. A mi hija me la arrebataron como si su vida no valiera nada. Voy a buscarlos donde sea necesario”, aseguró.

Según el informe del Cuerpo Médico Forense entregado a la Unidad Fiscal de Homicidios, bajo la subrogancia de María del Carmen Reuter, la causa de muerte de Erika fue un traumatismo craneofacial grave acompañado de una luxación cervical.

Los peritos detallaron que la joven sufrió golpes contundentes y severos, tanto en la cabeza como en el rostro. Además, la lesión en las vértebras del cuello resultó letal, lo que refuerza la saña con la que actuó el o los agresores antes de descartar el cuerpo en un predio de residuos del barrio Manantial Sur.

La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios de Feria, conducida por María del Carmen Reuter. Hasta el momento no hay detenidos.