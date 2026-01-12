lunes 12 de enero 2026

Ciclismo

La Vuelta a San Juan 2026 suma más equipos: habrá 7 extranjeros y fuerte presencia local

Ya son 20 los equipos confirmados, entre ellos 7 escuadras extranjeras, y se espera que se sumen otros, ya que las inscripciones aún siguen abiertas. La competencia iniciará el viernes 23 de enero con el Prólogo.

Por Carla Acosta
whatsapp-image-2025-01-28-at-093834jpeg

La Vuelta a San Juan 2026 ya se palpita y llega con una noticia que entusiasma a los fanáticos del ciclismo: el pelotón de este año será más numeroso que el de la edición anterior. De cara al inicio previsto para el viernes 23 de enero, cuando la competencia arranque con un Prólogo, ya son 20 los equipos confirmados, lo que representa un crecimiento respecto a los 17 que participaron en 2025. Y la cifra podría aumentar porque las inscripciones aún no cerraron.

Entre las formaciones anotadas aparecen 7 escuadras extranjeras, que aportarán nivel y presencia internacional a la popular competencia sanjuanina, la más importante del calendario de ruta local. Según informó la organización a este medio, llegarán a San Juan la Selección de Chile, Stamina (Chile), Plus Performance (Chile), Curicó (Chile), Pio Rico (Bolivia), Swift Carbon (Brasil) y Tema HYF (Colombia).

El resto del pelotón estará conformado por equipos sanjuaninos y nacionales que, como cada año, le darán identidad local a la carrera: Fundación Diberboll; Municipalidad de Chimbas; Municipalidad de Santa Lucía-Gremios por el Deporte; Team del Valle; FX Neumáticos; Maní Zabala; DM Juventud del Norte-Municipalidad de Rivadavia; Portal de San Juan; Fundación Emanuel Saldaño-T. Jácamo; Municipalidad de Pocito; Fuerza Activa y SEP San Juan.

También dirá presente la Municipalidad de Godoy Cruz (Mendoza) y se espera la incorporación de otros equipos de Buenos Aires, en caso de completar los requisitos antes del cierre de inscripciones.

Vuelta a San Juan 2026: recorrido y etapas destacadas

La edición número 41 se correrá del 23 de enero al 1 de febrero, con 9 días de competencia. Tras el Prólogo inaugural en Santa Lucía, la primera etapa será la “Gran San Juan”, con largada en la Plaza 25 de Mayo y un recorrido por los departamentos Rawson, Pocito, Sarmiento, Albardón, San Martín y Angaco.

La segunda etapa tendrá epicentro en Pedernal, Sarmiento, mientras que la tercera se correrá en Pocito. La cuarta etapa será la de la contrarreloj, en Zonda. Y la quinta, recorrerá los diques sanjuanino.

El Alto Colorado volverá a ser la etapa reina, programada para el 31 de enero, con más de 12 kilómetros de ascenso hasta los 2.565 metros sobre el nivel del mar. Al día siguiente, el 2 de febrero, llegará la tradicional jornada de la Difunta Correa, mientras que el cierre será el 2 de febrero en el clásico circuito de la Avenida de Circunvalación.

