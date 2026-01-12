lunes 12 de enero 2026

Tragedia

Un camión y un auto en el que viajaba una familia chocaron en el camino a Chile en Mendoza: murió una persona

Ocurrió en la zona de Potrerillos, sobre la Ruta 7, y aún no trascendió el lugar de residencia de los involucrados. En el vehículo menor viajaban cinco personas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un fuerte choque en el camino que une a Mendoza con Chile dejó como saldo a una persona fallecida.

Un violento choque entre un camión y un automóvil ocurrido este domingo por la noche en la Ruta Nacional 7, en el camino que une a Mendoza con Chile, a la altura de Potrerillos, dejó como saldo un hombre fallecido y varias personas heridas, entre ellas una mujer y una niña.

Según informaron fuentes de Gendarmería Nacional, el siniestro se produjo pasadas las 23, en el kilómetro 1.093 del corredor internacional. Por causas que aún se investigan, un camión Iveco y un auto en el que se trasladaban cinco personas colisionaron, provocando un importante despliegue de los servicios de emergencia.

Al arribar al lugar, el personal policial constató que dos ocupantes del vehículo menor habían quedado atrapados entre los hierros, por lo que fue necesario llevar adelante un intenso operativo de rescate. En las tareas intervinieron efectivos policiales, Bomberos de la Policía de la delegación Potrerillos, Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo y ambulancias del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC).

image

Tras lograr liberar a las víctimas, se confirmó el fallecimiento del conductor del automóvil, un hombre que murió en el lugar del hecho. En tanto, una mujer y una niña de 4 años sufrieron heridas de gravedad y fueron trasladadas de urgencia a un hospital del Gran Mendoza.

Hasta el momento no trasncendió la identidad de los involucrados ni su lugar de procedencia. En tanto que, las causas del accidente son materia de investigación.

Mientras que, luego de varias horas de trabajo, peritajes y remoción de los vehículos involucrados, cerca de las 7 de la mañana del lunes las autoridades lograron habilitar nuevamente el tránsito y restablecer la circulación normal en la zona.

