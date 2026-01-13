martes 13 de enero 2026

Recompensa

Ofrecen $6 millones por información clave sobre el paradero de Natalia Acosta

A 17 años de la desaparición de Natalia Acosta, el Gobierno nacional elevó a $6 millones la recompensa para quienes aporten datos clave sobre el paradero de la joven vista por última vez en Santa Fe en 2009.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Ministerio de Seguridad Nacional resolvió elevar a 6 millones de pesos la recompensa para quienes aporten datos certeros que permitan dar con el paradero de Natalia Liliana Soledad Acosta, la joven de 21 años que permanece desaparecida desde fines de mayo de 2009 en la provincia de Santa Fe.

La medida quedó formalizada a través de la Resolución 22/2026, publicada en el Boletín Oficial, y responde a un pedido realizado a mediados de julio del año pasado por el fiscal Walter Alberto Rodríguez, quien interviene en la causa. Según se desprende del expediente, el incremento del monto se dispuso debido al extenso tiempo transcurrido sin avances significativos en la investigación.

La recompensa está destinada a aquellas personas que, sin haber participado del hecho delictivo, puedan brindar información útil, concreta y verificable que permita conocer qué ocurrió con la joven o establecer su paradero. Natalia Acosta fue vista por última vez el 29 de mayo de 2009, en la intersección de calles Suipacha y 25 de Mayo, en la ciudad de Santo Tomé, Santa Fe.

A 17 años de su desaparición, el caso continúa sin resolverse y la familia de la joven mantiene firme el reclamo de justicia y de verdad. Hasta el momento, según indicaron fuentes oficiales, no se han recibido datos relevantes en el marco de las recompensas ofrecidas anteriormente.

Natalia mide aproximadamente 1,70 metros, es de contextura delgada, tez blanca, cabello negro y ojos marrones. La resolución que autoriza el aumento de la recompensa fue firmada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Susana Monteoliva

