Según el gobierno de Javier Milei, extinguieron 22 de los 32 focos detectados de los incendios en Chubut

El combate contra los incendios forestales en Chubut entró en una etapa clave. El domingo por la noche, el Gobierno de Javier Milei anunció que 22 de los 32 focos detectados en la provincia se encuentran completamente extinguidos, como resultado del operativo conjunto entre Nación y Provincia desplegado en la región patagónica.

El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de su cuenta en la red social X, donde destacó el trabajo de los brigadistas y la coordinación entre los distintos organismos estatales.

“Gracias al heroico accionar de los 295 brigadistas que se encuentran al frente del combate contra el fuego, 22 de los 32 incendios se encuentran completamente extinguidos”, señaló el funcionario.

Sin embargo, el panorama dista de estar resuelto. Los focos más complejos continúan activos en la región cordillerana, especialmente en las zonas de Puerto Patriada, Epuyén, El Hoyo y áreas rurales cercanas, donde el fuego ya consumió cerca de 11.970 hectáreas, según el último parte del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF).

Servicios afectados y situación en las localidades

Mientras que Lago Puelo, El Hoyo y El Maitén mantienen sus servicios básicos con normalidad, Epuyén y Cholila continúan sin suministro eléctrico debido a los daños provocados por el fuego en el tendido.

Más de 50 trabajadores de Servicios Públicos e Infraestructura se encuentran realizando tareas de reparación, con la expectativa oficial de restablecer el servicio durante la madrugada del lunes.

De acuerdo a lo informado por Adorni, el operativo nacional movilizó una estructura de gran escala:

Agencia Federal de Emergencias (AFE):

14 medios aéreos,

104 brigadistas,

autobombas, vehículos logísticos,

seis camiones con dormitorios, duchas y cocina,

pronósticos meteorológicos especiales para planificación táctica.

Administración de Parques Nacionales:

128 brigadistas,

25 vehículos logísticos,

Seis autobombas 4x4,

Tres embarcaciones,

Centro de comando móvil, drones y monitoreo satelital.

Ministerio de Defensa:

Helicóptero Bell UH-1H,

Camión cisterna con combustible aeronáutico,

Apoyo logístico aéreo.

Ministerio de Salud:

Ambulancias,

Personal especializado en emergencias,

Hospitales móviles y refuerzos sanitarios.

Gendarmería Nacional y Policía Federal:

Asistencia vial y control de rutas cortadas.

Cancillería:

Gestión de recursos aéreos adicionales desde Chile.

Vialidad Nacional:

Maquinaria pesada, camiones cisterna y vehículos de apoyo.

También se sumó ayuda privada: YPF donó 15.000 litros de combustible, Aerolíneas Argentinas aportó ocho tanques de agua, y el Banco Nación anunció líneas de crédito y prórrogas para damnificados.

El SPMF advirtió que el mayor riesgo se concentra actualmente en sectores como Los Paredones, donde el incendio cruzó la Ruta Nacional 40 y avanza hacia Laguna Las Mercedes.

También se mantiene vigilancia permanente en torno a:

La Usina de la zona,

La Escuela de El Coihue,

Áreas residenciales rurales,

Complejos turísticos cercanos al Lago Epuyén.

En frentes como Aserradero Franco, las llamas avanzaron hacia La Burrada, obligando a construir cortafuegos con maquinaria vial pesada. En el sector del Cordón Derrumbe, cerca de Laguna Los Alerces, brigadistas helitransportados debieron retirarse temporalmente por la reactivación de focos en zonas altas.

Las operaciones aéreas continúan priorizando áreas de interfase urbano-rural como La Angostura, El Balcón y Aldea San Francisco. En el sector de Cárdenas, al noroeste del Lago Epuyén, hubo daños en el establecimiento rural El Trueno y en Bahía Las Percas.

Durante el fin de semana se incorporaron:

63 brigadistas del ETAC de Córdoba,

15 efectivos de la Brigada Nacional del Servicio Nacional del Manejo del Fuego,

En total son 78 nuevos combatientes, destinados principalmente a los sectores con riesgo para la población y la infraestructura crítica.

Las primeras precipitaciones llegaron el domingo alrededor de las 14, afectando a Epuyén, El Hoyo, Esquel, el Parque Nacional Los Alerces y Rincón de Lobos.

Aunque fueron lluvias moderadas, permitieron bajar la temperatura del suelo, humedecer la vegetación, y reforzar las líneas de contención.

En Epuyén, vecinos y brigadistas celebraron la llegada del agua en escenas de fuerte carga emocional, especialmente en la histórica Escuela N.º 9, utilizada como centro de apoyo.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, los próximos días presentarán condiciones variables:

Lunes y martes: cielo mayormente nublado, sin lluvias.

Miércoles: aumento de temperatura, probabilidad de lluvias aisladas y ráfagas de viento.

Jueves: leve descenso térmico y posibilidad baja de precipitaciones.

Las autoridades insisten en que, pese al alivio momentáneo, el incendio sigue activo, el riesgo permanece alto y el operativo continuará sin pausa hasta lograr el control total de los focos restantes.

En la provincia, el mensaje es unánime: la emergencia aún no terminó y cada hora de trabajo en el terreno resulta decisiva para evitar una catástrofe mayor en la cordillera chubutense.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, confirmó que las lluvias registradas en las últimas horas aportaron alivio parcial, pero advirtió que el operativo sigue en máxima alerta.

"Si bien la lluvia ayudó en algunos sectores, el foco principal continúa activo y la situación sigue siendo crítica. No hay margen para relajarse", sostuvo.

Torres informó que actualmente 581 personas trabajan en el terreno, entre brigadistas, bomberos, fuerzas de seguridad, personal sanitario, voluntarios y equipos técnicos provenientes de distintas provincias.

Además, confirmó que:

Hay 24 viviendas afectadas,

Una estancia y dos complejos turísticos dañados,

Ocho personas evacuadas en Epuyén,

Y un herido con quemaduras graves, derivado al hospital de Bariloche.

La Justicia provincial ya determinó que el incendio fue intencional, por lo que el gobierno chubutense anunció que avanzará judicialmente “hasta las últimas consecuencias” para identificar y sancionar a los responsables.