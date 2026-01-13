martes 13 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Atención

Ojo si viajás, hay malas noticias para Mar del Plata y Mar Chiquita: cómo sigue el clima tras el meteotsunami

El Servicio Meteorológico Nacional alertaba sobre la llegada de lluvias y tormentas a la zona que este lunes fue afectada por un impactante fenómeno.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un fenómeno inusual, descripto por testigos como un "mini tsunami", afectó este lunes las playas de Mar del Plata, Mar Chiquita, Santa Clara del Mar y Mar de Cobo, entre otras, dejando un saldo de al menos un hombre fallecido y una treintena de heridos, mientras que también se sintió en Mar del Plata, aunque con menor intensidad, lo que generó tensión en plena temporada de verano y en especial tras conocer el preocupante informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Lee además
tragedia en la costa atlantica: una ola gigante dejo un muerto y decenas de heridos
Vacaciones fatales

Tragedia en la Costa Atlántica: una ola gigante dejó un muerto y decenas de heridos
macabro hallazgo en mar del plata: encuentran un craneo humano cerca de la playa
Investigación

Macabro hallazgo en Mar del Plata: encuentran un cráneo humano cerca de la playa

El fenómeno marítimo que sorprendió este lunes a las playas de las localidades balnearias bonaerenses es conocido como meteotsunami, un evento poco frecuente que puede provocar el ingreso repentino de grandes olas y el avance del mar sobre la costa, incluso en zonas donde el oleaje suele ser moderado.

A diferencia de los tsunamis tradicionales, que se originan por movimientos sísmicos en el fondo del mar, los meteotsunamis tienen un origen meteorológico. Se producen a partir de cambios bruscos en la presión atmosférica, ráfagas intensas de viento y tormentas que se desplazan rápidamente sobre la superficie del agua.

En este sentido, los turistas que se encuentran disfrutando de sus vacaciones aguardaban por conocer cómo sigue el clima, luego de este fenómeno que cambió la dinámica de la temporada de verano.

De acuerdo con el SMN, el martes en Mar del Plata y las localidades vecinas como Mar Chiquita y Santa Clara se presenta con probabilidades de lluvias durante toda la jornada, con tormentas en la madrugada y mañana y chaparrones en la tarde, mejorando recién en la noche; mientras que las temperaturas bajarían drásticamente, con 19 grados de mínima y 27 de máxima.

image

El miércoles regresaría el buen clima para esa zona, con cielo ligeramente nublado en las primeras horas, pasando a entre parcial y mayormente nublado para la tarde y noche; con marcas térmicas de entre 17 y 31 grados.

De acuerdo con los reportes, el meteotsunami en la Costa coincidió con el que fue uno de los mejores días de playa, luego de lo que fueron varias jornadas frescas y con mal clima. El tiempo fue ideal y con mucho calor, lo que dio lugar a que sea masiva la presencia de turistas en el mar.

Temas
Seguí leyendo

Ofrecen $6 millones por información clave sobre el paradero de Natalia Acosta

Incendios en la Patagonia: multas de hasta $6 millones a personas que encendieron fogatas en zonas prohibidas

Quién era el joven que se llevo el meteotsunami en Mar Chiquita

Según el gobierno de Javier Milei, extinguieron 22 de los 32 focos detectados de los incendios en Chubut

Churreros vs. vendedores de licuados: el video de la batalla campal en el corazón de la playa de Mar Azul

Un camión y un auto en el que viajaba una familia chocaron en el camino a Chile en Mendoza: murió una persona

Hallan a un hombre asesinado a balazos en un terreno baldío

Denuncian que la AFA le debe $108 millones al Hospital Penna de Bahía Blanca, recaudados en un partido solidario

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
quien era el joven que se llevo el meteotsunami en mar chiquita
Temor en la costa atlántica

Quién era el joven que se llevo el meteotsunami en Mar Chiquita

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Murió Bruno, el pequeño que conmovió a San Juan en 2020 tras caer a un canal
Tristeza

Murió Bruno, el pequeño que conmovió a San Juan en 2020 tras caer a un canal

Una joven sanjuanina quedó grave tras volcar cuando volvía de Córdoba y piden cadena de oración
Siniestro vial

Una joven sanjuanina quedó grave tras volcar cuando volvía de Córdoba y piden cadena de oración

Dieron a conocer la identidad de los cuatro delincuentes atrapados en el megaoperativo en Avenida de Circunvalación
Operativo

Dieron a conocer la identidad de los cuatro delincuentes atrapados en el megaoperativo en Avenida de Circunvalación

Así quedó el auto en el que viajaba la sanjuanina que quedó grave tras un vuelco
Imágenes

Así quedó el auto en el que viajaba la sanjuanina que quedó grave tras un vuelco

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación
EXCLUSIVO

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación

Te Puede Interesar

Operativo de película en Villa del Sur: cuatro detenidos y secuestro de armas, drogas y $1.500.000
En Santa Lucía

Operativo de película en Villa del Sur: cuatro detenidos y secuestro de armas, drogas y $1.500.000

Por Redacción Tiempo de San Juan
Instalaron cuatro tótems de emergencia en el Paso Internacional de Agua Negra.
Más servicios

Instalaron cuatro tótems de emergencia en el Paso de Agua Negra: dónde están y para qué sirven

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación
EXCLUSIVO

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación

Quién era Enzo, el joven motociclista que murió luego en un violento choque en Caucete
Tragedia vial

Quién era Enzo, el joven motociclista que murió luego en un violento choque en Caucete

Encontraron a Angelina Castro, la adolescente sanjuanina que era intensamente buscada
Buenas noticias

Encontraron a Angelina Castro, la adolescente sanjuanina que era intensamente buscada