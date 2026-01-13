Ojo si viajás, hay malas noticias para Mar del Plata y Mar Chiquita: cómo sigue el clima tras el meteotsunami

Un fenómeno inusual, descripto por testigos como un "mini tsunami" , afectó este lunes las playas de Mar del Plata, Mar Chiquita, Santa Clara del Mar y Mar de Cobo , entre otras, dejando un saldo de al menos un hombre fallecido y una treintena de heridos, mientras que también se sintió en Mar del Plata , aunque con menor intensidad, lo que generó tensión en plena temporada de verano y en especial tras conocer el preocupante informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) .

El fenómeno marítimo que sorprendió este lunes a las playas de las localidades balnearias bonaerenses es conocido como meteotsunami , un evento poco frecuente que puede provocar el ingreso repentino de grandes olas y el avance del mar sobre la costa, incluso en zonas donde el oleaje suele ser moderado.

A diferencia de los tsunamis tradicionales, que se originan por movimientos sísmicos en el fondo del mar, los meteotsunamis tienen un origen meteorológico. Se producen a partir de cambios bruscos en la presión atmosférica, ráfagas intensas de viento y tormentas que se desplazan rápidamente sobre la superficie del agua.

En este sentido, los turistas que se encuentran disfrutando de sus vacaciones aguardaban por conocer cómo sigue el clima, luego de este fenómeno que cambió la dinámica de la temporada de verano.

De acuerdo con el SMN, el martes en Mar del Plata y las localidades vecinas como Mar Chiquita y Santa Clara se presenta con probabilidades de lluvias durante toda la jornada, con tormentas en la madrugada y mañana y chaparrones en la tarde, mejorando recién en la noche; mientras que las temperaturas bajarían drásticamente, con 19 grados de mínima y 27 de máxima.

image

El miércoles regresaría el buen clima para esa zona, con cielo ligeramente nublado en las primeras horas, pasando a entre parcial y mayormente nublado para la tarde y noche; con marcas térmicas de entre 17 y 31 grados.

De acuerdo con los reportes, el meteotsunami en la Costa coincidió con el que fue uno de los mejores días de playa, luego de lo que fueron varias jornadas frescas y con mal clima. El tiempo fue ideal y con mucho calor, lo que dio lugar a que sea masiva la presencia de turistas en el mar.