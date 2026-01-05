lunes 5 de enero 2026

Investigación

Macabro hallazgo en Mar del Plata: encuentran un cráneo humano cerca de la playa

El macabro hallazgo ocurrió en Alem al 4900 y generó alarma en una de las zonas más transitadas de Mar del Plata.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un cráneo humano fue hallado dentro de un volquete en Playa Grande, en la ciudad de Mar del Plata, una zona de alto tránsito turístico y residencial. El descubrimiento generó sorpresa y alarma entre vecinos y peatones que circulaban por el lugar en pleno inicio de la temporada.

El hecho se produjo el sábado por la mañana en las inmediaciones de Alem al 4900, cuando un vecino advirtió la presencia del resto óseo entre escombros y residuos de una obra en construcción. De inmediato dio aviso al 911, lo que motivó la intervención del Comando de Patrullas, que acordonó el área a la espera de la Policía Científica.

La investigación quedó a cargo del fiscal Carlos Russo, quien ordenó las primeras actuaciones para determinar el origen del cráneo y las circunstancias en las que fue descartado.

La pregunta clave tras el hallazgo: ¿crimen o material educativo?

Fuentes de la causa indicaron que, en una primera evaluación, no se detectaron signos de violencia reciente que permitan vincular el hallazgo con un crimen actual. Además, los peritos observaron que el cráneo presentaría indicios de preservación química, un dato relevante que abre la posibilidad de que se trate de material anatómico utilizado con fines educativos o de estudio, descartado de manera irregular.

Este tipo de restos suele emplearse en ámbitos académicos, como facultades de Medicina, Odontología o laboratorios, y su abandono en espacios públicos constituye una falta grave, aunque no necesariamente un delito penal.

No obstante, la Fiscalía dispuso pericias forenses complementarias para establecer con precisión la antigüedad del resto óseo, su procedencia y descartar cualquier otra hipótesis. Hasta contar con los resultados definitivos, el expediente permanece abierto.

El hallazgo reavivó la preocupación entre vecinos de la zona, aunque desde la investigación insisten en q

