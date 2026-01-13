martes 13 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tragedia vial

Quién era Enzo, el joven motociclista que murió luego en un violento choque en Caucete

Tenía 19 años, vivía en el barrio Los Olivos y su muerte generó profunda conmoción en la comunidad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un grave siniestro vial ocurrido en la noche del lunes terminó con la vida de un joven motociclista y dejó a otro adolescente internado en estado crítico. El choque se produjo alrededor de las 21 horas, en Ruta 270, a la altura de Avenida de los Ríos, un punto clave de circulación en la zona.

Lee además
operativo de pelicula en villa del sur: cuatro detenidos y secuestro de armas, drogas y $1.500.000
En Santa Lucía

Operativo de película en Villa del Sur: cuatro detenidos y secuestro de armas, drogas y $1.500.000
encontraron a angelina castro, la adolescente sanjuanina que era intensamente buscada
Buenas noticias

Encontraron a Angelina Castro, la adolescente sanjuanina que era intensamente buscada

Por causas que aún son materia de investigación, una motocicleta y una camioneta colisionaron cerca del cruce, generando un impacto de gran violencia. Como consecuencia del choque, el conductor del rodado menor, Enzo Maravilla, de 19 años, domiciliado en el barrio Los Olivos e hijo del reconocido radiólogo César Maravilla, sufrió heridas gravísimas.

image

A raíz del fuerte golpe, el joven fue trasladado de urgencia en Código Rojo al Hospital Rawson, escoltado por personal policial para garantizar un corredor sanitario. Pese al esfuerzo del equipo médico, falleció horas más tarde producto de la gravedad de las lesiones.

En la motocicleta también viajaba un acompañante de 18 años, identificado con el apellido Leiva, quien fue derivado al mismo nosocomio con heridas de extrema consideración y permanece internado en estado delicado.

En tanto, el conductor de la camioneta, un hombre de 67 años, no habría sufrido lesiones de importancia, según informaron fuentes vinculadas al procedimiento.

Minutos después del impacto, arribaron al lugar efectivos de la Comisaría 37°, junto a personal de emergencias médicas, quienes asistieron a las víctimas y activaron el protocolo de emergencia correspondiente.

Seguí leyendo

Mientras estaba de servicio, delincuentes entraron a la casa de una policía y le robaron el uniforme

Ladrones entraron a la casa de una mujer policía de Albardón y le robaron el uniforme

Atacaron con un destornillador a un joven de Rawson, lo dejaron herido y le robaron su bici

Murió un motociclista luego de un choque en Caucete

Una joven sanjuanina quedó grave tras volcar cuando volvía de Córdoba y piden cadena de oración

Un cazador trabajará gratis y pagará $30 mil por andar con un arma en Zonda

Chimbas: se olvidaron de cerrar el portón y les robaron una costosa moto

Se hizo el malo con su expareja, la amenazó con una pistola y terminó preso

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
una joven sanjuanina quedo grave tras volcar cuando volvia de cordoba y piden cadena de oracion
Siniestro vial

Una joven sanjuanina quedó grave tras volcar cuando volvía de Córdoba y piden cadena de oración

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Murió Bruno, el pequeño que conmovió a San Juan en 2020 tras caer a un canal
Tristeza

Murió Bruno, el pequeño que conmovió a San Juan en 2020 tras caer a un canal

Una joven sanjuanina quedó grave tras volcar cuando volvía de Córdoba y piden cadena de oración
Siniestro vial

Una joven sanjuanina quedó grave tras volcar cuando volvía de Córdoba y piden cadena de oración

Dieron a conocer la identidad de los cuatro delincuentes atrapados en el megaoperativo en Avenida de Circunvalación
Operativo

Dieron a conocer la identidad de los cuatro delincuentes atrapados en el megaoperativo en Avenida de Circunvalación

Así quedó el auto en el que viajaba la sanjuanina que quedó grave tras un vuelco
Imágenes

Así quedó el auto en el que viajaba la sanjuanina que quedó grave tras un vuelco

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación
EXCLUSIVO

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación

Te Puede Interesar

Operativo de película en Villa del Sur: cuatro detenidos y secuestro de armas, drogas y $1.500.000
En Santa Lucía

Operativo de película en Villa del Sur: cuatro detenidos y secuestro de armas, drogas y $1.500.000

Por Redacción Tiempo de San Juan
Instalaron cuatro tótems de emergencia en el Paso Internacional de Agua Negra.
Más servicios

Instalaron cuatro tótems de emergencia en el Paso de Agua Negra: dónde están y para qué sirven

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación
EXCLUSIVO

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación

Quién era Enzo, el joven motociclista que murió luego en un violento choque en Caucete
Tragedia vial

Quién era Enzo, el joven motociclista que murió luego en un violento choque en Caucete

Encontraron a Angelina Castro, la adolescente sanjuanina que era intensamente buscada
Buenas noticias

Encontraron a Angelina Castro, la adolescente sanjuanina que era intensamente buscada