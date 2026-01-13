Quién era Enzo, el joven motociclista que murió luego en un violento choque en Caucete

Un grave siniestro vial ocurrido en la noche del lunes terminó con la vida de un joven motociclista y dejó a otro adolescente internado en estado crítico. El choque se produjo alrededor de las 21 horas , en Ruta 270, a la altura de Avenida de los Ríos , un punto clave de circulación en la zona.

Por causas que aún son materia de investigación, una motocicleta y una camioneta colisionaron cerca del cruce , generando un impacto de gran violencia. Como consecuencia del choque, el conductor del rodado menor, Enzo Maravilla , de 19 años , domiciliado en el barrio Los Olivos e hijo del reconocido radiólogo César Maravilla , sufrió heridas gravísimas.

A raíz del fuerte golpe, el joven fue trasladado de urgencia en Código Rojo al Hospital Rawson, escoltado por personal policial para garantizar un corredor sanitario. Pese al esfuerzo del equipo médico, falleció horas más tarde producto de la gravedad de las lesiones.

En la motocicleta también viajaba un acompañante de 18 años, identificado con el apellido Leiva, quien fue derivado al mismo nosocomio con heridas de extrema consideración y permanece internado en estado delicado.

En tanto, el conductor de la camioneta, un hombre de 67 años, no habría sufrido lesiones de importancia, según informaron fuentes vinculadas al procedimiento.

Minutos después del impacto, arribaron al lugar efectivos de la Comisaría 37°, junto a personal de emergencias médicas, quienes asistieron a las víctimas y activaron el protocolo de emergencia correspondiente.