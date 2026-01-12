Un cazador trabajará gratis y pagará $30 mil por andar con un arma en Zonda

Un cazador furtivo que fue detenido mientras andaba armado por los campos de Zonda pagará 30 mil pesos y realizará trabajos comunitarios con tal evitar una posible condena. El hombre se salvó del proceso penal en el fuero de Flagrancia gracias a que le concedieron la suspensión de juicio a prueba, aunque deberá cumplir con lo acordado.

Maltrato infantil Pese a los antecedentes, liberaron al hombre de Pocito que agarró a cintarazos y mechonazos a sus dos hijastros

Resolución Una pareja unida en el amor y la delincuencia fue juzgada en Flagrancia por robar en Capital

El procedimiento que derivó en la detención de Javier Roberto Monrohe se produjo en la madrugada del 8 de enero, cerca de las 0 horas, cuando los policías de la Comisaría 14ª de Zonda realizaban un control en una huella ubicada en las inmediaciones de la Estancia Maradona, a unos 20 kilómetros al sur de la Ruta 12. En ese lugar, los policías observaron una camioneta y una motocicleta en actitud sospechosa y entrevistaron a los ocupantes, entre ellos Monrohe, quienes manifestaron estar solos y haber sufrido un desperfecto mecánico.

image El fiscal Adrián Riveros, de la UFI Flagrancia.

Los sujetos tenían apariencia de ser cazadores furtivos, por lo que los efectivos inspeccionaron sus pertenencias y el vehículo. En ese momento encontraron una riñonera con municiones calibre 22. Ante esa situación, interrogaron a Javier Monrohe, quien primero titubeó y luego admitió que portaba un arma de fuego.

A pocos metros de los rodados hallaron un rifle tipo carabina calibre 22 largo, desarmado y oculto en una bolsa. El propio Monrohe reconoció que no contaba con documentación ni habilitación legal para portar el arma. Ante esa situación, el hombre fue aprehendido por tenencia ilegítima de arma de fuego y se dio intervención a la UFI Flagrancia.

image La abogada María Filomena Noriega, la defensora.

Javier Monrohe fue llevado ante el juez de garantías Gerardo Fernández Caussi, en los tribunales de Flagrancia. En esa audiencia, la abogada María Filomena Noriega, su defensora, realizó una propuesta al fiscal Adrián Riveros: señaló que el obrero rural, con domicilio en Zonda, no registraba antecedentes y que incluso había colaborado con la Policía, señalando dónde tenía el arma. En ese marco solicitó la suspensión de juicio a prueba.

image El juez de garantías Gerardo Fernández Caussi.

El fiscal estuvo de acuerdo y el juez Fernández Caussi homologó lo acordado con la defensa. De ese modo otorgó la probation a favor de Javier Monrohe, siempre y cuando realice 30 horas de trabajos comunitarios en su departamento, sin percibir remuneración, y abone 30 mil pesos en concepto de donación a una entidad.