lunes 12 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Temor en la costa atlántica

Quién era el joven que se llevo el meteotsunami en Mar Chiquita

Yair Amir Manno Núñez, joven marplatense de 29 años y destacado jinete que vivía en Francia, perdió la vida mientras disfrutaba de unas vacaciones junto a su novia y amigos. El fenómeno sorprendió a bañistas y provocó decenas de heridos en la región.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un fenómeno meteorológico extremo que sacudió la tarde del 12 de enero las playas de Mar Chiquita, en la costa atlántica, dejando conmoción entre turistas y residentes. Una ola gigante, catalogada como meteotsunami, sorprendió a quienes disfrutaban del mar y arrastró todo a su paso, provocando evacuaciones y un operativo de emergencia sin precedentes.

Lee además
tragedia en la costa atlantica: una ola gigante dejo un muerto y decenas de heridos
Vacaciones fatales

Tragedia en la Costa Atlántica: una ola gigante dejó un muerto y decenas de heridos
segun el gobierno de javier milei, extinguieron 22 de los 32 focos detectados de los incendios en chubut
Oficial

Según el gobierno de Javier Milei, extinguieron 22 de los 32 focos detectados de los incendios en Chubut

Entre las víctimas se encontraba Yair Amir Manno Núñez, de 29 años, nacido en Mar del Plata y residente en Francia, quien falleció al ser arrastrado por la corriente y golpeado contra rocas. Manno era un reconocido jinete de caballos, destacado en competencias internacionales de resistencia, y se encontraba en la ciudad visitando a su familia junto a su novia y dos amigos.

image

Según las autoridades, el evento dejó 35 heridos leves y un hombre internado por infarto, mientras que los equipos de emergencia evacuaron las playas y se mantuvieron en alerta durante toda la tarde. Especialistas describieron el fenómeno como imprevisible y sin antecedentes recientes de tal magnitud en la región.

La familia de Manno Núñez recibió asistencia psicológica y contención tras el trágico suceso, que generó impacto en toda la comunidad costera.

Temas
Seguí leyendo

Churreros vs. vendedores de licuados: el video de la batalla campal en el corazón de la playa de Mar Azul

Un camión y un auto en el que viajaba una familia chocaron en el camino a Chile en Mendoza: murió una persona

Hallan a un hombre asesinado a balazos en un terreno baldío

Denuncian que la AFA le debe $108 millones al Hospital Penna de Bahía Blanca, recaudados en un partido solidario

Incendios en Chubut: Javier Milei agradeció el "heroico" accionar de brigadistas, bomberos y voluntarios

Esperanza en medio de la emergencia: llegaron las lluvias a zonas afectadas por incendios en Chubut

Separación confirmada: Mauricio Macri y Juliana Awada ya no están juntos

Terribles declaraciones de la madre de la mujer asesinada en un basural de Tucumán

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
tragedia en la costa atlantica: una ola gigante dejo un muerto y decenas de heridos
Vacaciones fatales

Tragedia en la Costa Atlántica: una ola gigante dejó un muerto y decenas de heridos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Murió Bruno, el pequeño que conmovió a San Juan en 2020 tras caer a un canal
Tristeza

Murió Bruno, el pequeño que conmovió a San Juan en 2020 tras caer a un canal

Dieron a conocer la identidad de los cuatro delincuentes atrapados en el megaoperativo en Avenida de Circunvalación
Operativo

Dieron a conocer la identidad de los cuatro delincuentes atrapados en el megaoperativo en Avenida de Circunvalación

Muertes, robos y escraches: una alarma vecinal pocitana que llegó a las redes y generó varias reacciones
Barrio Las Pampas

Muertes, robos y escraches: una alarma vecinal pocitana que llegó a las redes y generó varias reacciones

Foto gentileza Canal 13 San Juan
En Capital

Revuelo en la Circunvalación por un sorpresivo operativo: detuvieron a cuatro encapuchados

Este es el celular que un ladrón se olvidó en un robo en Chimbas: estiman que sustrajeron casi $3.000.000
Más datos

Este es el celular que un ladrón se olvidó en un robo en Chimbas: estiman que sustrajeron casi $3.000.000

Te Puede Interesar

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación
EXCLUSIVO

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación

Por Natalia Caballero
Una joven sanjuanina quedó grave tras volcar cuando volvía de Córdoba y piden cadena de oración
Siniestro vial

Una joven sanjuanina quedó grave tras volcar cuando volvía de Córdoba y piden cadena de oración

Albardón: volvió el agua después de dos semanas y trajo alivio a los vecinos
Campo Afuera

Albardón: volvió el agua después de dos semanas y trajo alivio a los vecinos

Martín Sassul rompió el silencio: del no existe la acefalía en Desamparados al queremos apuntar al ascenso
En Puyuta

Martín Sassul rompió el silencio: del "no existe la acefalía en Desamparados" al "queremos apuntar al ascenso"

Quién era el joven que se llevo el meteotsunami en Mar Chiquita
Temor en la costa atlántica

Quién era el joven que se llevo el meteotsunami en Mar Chiquita