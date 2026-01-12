Quién era el joven que se llevo el meteotsunami en Mar Chiquita

Un fenómeno meteorológico extremo que sacudió la tarde del 12 de enero las playas de Mar Chiquita, en la costa atlántica, dejando conmoción entre turistas y residentes. Una ola gigante, catalogada como meteotsunami, sorprendió a quienes disfrutaban del mar y arrastró todo a su paso, provocando evacuaciones y un operativo de emergencia sin precedentes.

Oficial Según el gobierno de Javier Milei, extinguieron 22 de los 32 focos detectados de los incendios en Chubut

Vacaciones fatales Tragedia en la Costa Atlántica: una ola gigante dejó un muerto y decenas de heridos

Entre las víctimas se encontraba Yair Amir Manno Núñez , de 29 años, nacido en Mar del Plata y residente en Francia, quien falleció al ser arrastrado por la corriente y golpeado contra rocas. Manno era un reconocido jinete de caballos, destacado en competencias internacionales de resistencia, y se encontraba en la ciudad visitando a su familia junto a su novia y dos amigos.

image

Según las autoridades, el evento dejó 35 heridos leves y un hombre internado por infarto, mientras que los equipos de emergencia evacuaron las playas y se mantuvieron en alerta durante toda la tarde. Especialistas describieron el fenómeno como imprevisible y sin antecedentes recientes de tal magnitud en la región.

La familia de Manno Núñez recibió asistencia psicológica y contención tras el trágico suceso, que generó impacto en toda la comunidad costera.