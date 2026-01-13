martes 13 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Albardón

Mientras estaba de servicio, delincuentes entraron a la casa de una policía y le robaron el uniforme

El robo ocurrió en el barrio Andacollo. Se llevaron dos televisores, un casco y prendas institucionales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Una efectiva de la Policía de San Juan fue víctima de un importante robo en su vivienda del barrio Andacollo, en el departamento Albardón, mientras se encontraba cumpliendo funciones en su lugar de trabajo.

Lee además
este es el celular que un ladron se olvido en un robo en chimbas: estiman que sustrajeron casi $3.000.000
Más datos

Este es el celular que un ladrón se olvidó en un robo en Chimbas: estiman que sustrajeron casi $3.000.000
La moto que fue robada por un joven de 18 años, que terminó detenido.
En Rawson

Llevaba una moto robada, la abandonó y corrió tras ver a la policía, pero lo atraparon

La damnificada fue identificada como Solange Nievas, quien presta servicios en la Comisaría 18ª. De acuerdo a la denuncia radicada por la agente, personas desconocidas ingresaron a su domicilio durante su ausencia y sustrajeron numerosos elementos de valor, además de parte de su equipamiento institucional.

Entre los objetos robados figuran su uniforme policial, una gorra y una remera con el escudo oficial de la fuerza, lo que generó especial preocupación por el posible uso indebido de esas prendas. Asimismo, los delincuentes se llevaron dos televisores, un casco y varios efectos personales, provocando importantes pérdidas materiales.

Al regresar a su vivienda, la uniformada constató el desorden y el faltante de los elementos, por lo que dio aviso inmediato a las autoridades.

Temas
Seguí leyendo

Rawson: detuvieron a un joven de 18 años por intento de robo en un remis

En Capital: tres ladrones se abalanzaron contra una pareja para robarle la moto

El periodista Nicolás Wiñazki, víctima de un violento robo mientras estaba en una casa en obra

Una pareja unida en el amor y la delincuencia fue juzgada en Flagrancia por robar en Capital

Operativo de película en Villa del Sur: cuatro detenidos y secuestro de armas, drogas y $1.500.000

Encontraron a Angelina Castro, la adolescente sanjuanina que era intensamente buscada

Quién era Enzo, el joven motociclista que murió luego en un violento choque en Caucete

Ladrones entraron a la casa de una mujer policía de Albardón y le robaron el uniforme

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
una joven sanjuanina quedo grave tras volcar cuando volvia de cordoba y piden cadena de oracion
Siniestro vial

Una joven sanjuanina quedó grave tras volcar cuando volvía de Córdoba y piden cadena de oración

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Murió Bruno, el pequeño que conmovió a San Juan en 2020 tras caer a un canal
Tristeza

Murió Bruno, el pequeño que conmovió a San Juan en 2020 tras caer a un canal

Una joven sanjuanina quedó grave tras volcar cuando volvía de Córdoba y piden cadena de oración
Siniestro vial

Una joven sanjuanina quedó grave tras volcar cuando volvía de Córdoba y piden cadena de oración

Dieron a conocer la identidad de los cuatro delincuentes atrapados en el megaoperativo en Avenida de Circunvalación
Operativo

Dieron a conocer la identidad de los cuatro delincuentes atrapados en el megaoperativo en Avenida de Circunvalación

Así quedó el auto en el que viajaba la sanjuanina que quedó grave tras un vuelco
Imágenes

Así quedó el auto en el que viajaba la sanjuanina que quedó grave tras un vuelco

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación
EXCLUSIVO

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación

Te Puede Interesar

Operativo de película en Villa del Sur: cuatro detenidos y secuestro de armas, drogas y $1.500.000
En Santa Lucía

Operativo de película en Villa del Sur: cuatro detenidos y secuestro de armas, drogas y $1.500.000

Por Redacción Tiempo de San Juan
Instalaron cuatro tótems de emergencia en el Paso Internacional de Agua Negra.
Más servicios

Instalaron cuatro tótems de emergencia en el Paso de Agua Negra: dónde están y para qué sirven

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación
EXCLUSIVO

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación

Quién era Enzo, el joven motociclista que murió luego en un violento choque en Caucete
Tragedia vial

Quién era Enzo, el joven motociclista que murió luego en un violento choque en Caucete

Encontraron a Angelina Castro, la adolescente sanjuanina que era intensamente buscada
Buenas noticias

Encontraron a Angelina Castro, la adolescente sanjuanina que era intensamente buscada