Mientras estaba de servicio, delincuentes entraron a la casa de una policía y le robaron el uniforme

Una efectiva de la Policía de San Juan fue víctima de un importante robo en su vivienda del barrio Andacollo , en el departamento Albardón , mientras se encontraba cumpliendo funciones en su lugar de trabajo.

La damnificada fue identificada como Solange Nievas , quien presta servicios en la Comisaría 18ª . De acuerdo a la denuncia radicada por la agente, personas desconocidas ingresaron a su domicilio durante su ausencia y sustrajeron numerosos elementos de valor, además de parte de su equipamiento institucional.

Entre los objetos robados figuran su uniforme policial, una gorra y una remera con el escudo oficial de la fuerza, lo que generó especial preocupación por el posible uso indebido de esas prendas. Asimismo, los delincuentes se llevaron dos televisores, un casco y varios efectos personales, provocando importantes pérdidas materiales.

Al regresar a su vivienda, la uniformada constató el desorden y el faltante de los elementos, por lo que dio aviso inmediato a las autoridades.