martes 6 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cuentas públicas

Recaudación 2025: cómo cerró San Juan cuando se la mide contra inflación y presupuesto

La provincia cerró el año con una suba interanual de la recaudación del 51,45%. El dato central aparece al contrastar los ingresos con la inflación y lo previsto en el Presupuesto.

Por Elizabeth Pérez
Los ingresos tributarios de San Juan crecieron en 2025 y, al compararlos con la inflación y el Presupuesto, muestran una mejora real de las cuentas provinciales.

Los ingresos tributarios de San Juan crecieron en 2025 y, al compararlos con la inflación y el Presupuesto, muestran una mejora real de las cuentas provinciales.

El ministerio de Economia que dirige Roberto Gutierrez acaba de publicar los datos de la recaudación provincial de San Juan durante el 2025 y los números develaron tres aspectos clave: hubo crecimiento, superó con holgura a la plata que se había presupuestado, y además son ingresos reales que le ganan a la inflación.

Lee además
Gutiérrez, en vivo en Paren las Rotativas: entre números duros, proyecciones y definiciones sobre el Presupuesto 2026.
Entrevista exclusiva

Presupuesto, paritarias e impuestos en San Juan: el ministro Gutiérrez responde todo en Paren las Rotativas
En San Juan, la Dirección de Rentas aplicará descuentos en el pago de los impuestos Inmobiliario y Automotor.
Beneficio

En San Juan aplicarán descuentos en el pago de los impuestos Inmobiliario y Automotor: cómo acceder

En el acumulado del año, la provincia registró ingresos por $322.493.998.957, lo que representó un crecimiento interanual del 51,45% respecto de 2024. En términos absolutos, el fisco sanjuanino recaudó $109.553.500.031 más que el año anterior.

recaudacion anual san juan

El termómetro del comercio

El impuesto de mayor peso volvió a ser Ingresos Brutos, el cual explicó el 75,9% de la recaudación impositiva provincial, con ingresos por $244.851.958.802.

Dentro del esquema tributario, Ingresos Brutos es el principal termómetro de la actividad comercial local, ya que lo pagan los negocios de acuerdo a su facturación. En el acumulado del año, el tributo creció 54,54% interanual, lo que implicó $86.414 millones más que en 2024.

Al interior del impuesto, los Ingresos Brutos locales, que reflejan las ventas dentro de la provincia, crecieron 65%, mientras que los correspondientes al Convenio Multilateral aumentaron 50,6%.

Impuestos con comportamientos dispares

recaudacion grafico anual san juan

El desempeño fue desigual en el resto de los tributos. El Inmobiliario mostró un incremento interanual de apenas 4,44%, mientras que el Automotor creció 17,81%. En contraste, Sellos y Valores Fiscales fue el impuesto con mayor suba porcentual del año, con un incremento del 84,88%. A continuación, la plata que ingresó al fisco por cada uno de los impuestos durante el 2025:

  • Automotor: $21.222.650.703
  • Inmobiliario: $6.278.629.903
  • Sellos: $28.887.236.065
  • Otros ingresos: $21.252.660.276

Un 15% más de plata que la esperada

Para 2025, el Gobierno de San Juan había proyectado en el presupuesto ingresos tributarios provinciales por $279.408.000.000. Sin embargo, la recaudación efectiva alcanzó los $322.493.998.957, es decir, 43.085 millones más de lo presupuestado, lo que representó un desvío positivo del 15,4%.

El contraste con la inflación

La inflación acumulada en San Juan alcanzó el 25,4% a noviembre, y las proyecciones oficiales indican que el índice anual cerraría por debajo del 30%, cuando se conozca el dato de diciembre a mediados de enero.

En ese contexto, el crecimiento interanual de la recaudación del 51,45% implica que la provincia tuvo un aumento real de los ingresos superior hasta el momento al 21%, una mejora significativa en términos de poder adquisitivo de los recursos fiscales.

Diciembre, el mejor mes del año

recaudacion mensual y acumulada

Como dato adicional, diciembre fue el mes de mayor recaudación de todo el año. La provincia registró ingresos por $30.939.241.510, la cifra mensual más alta de 2025. El repunte estuvo impulsado por Ingresos Brutos, que aportó $23.956.205.194, también su mejor registro mensual, reforzando su rol como indicador del movimiento del comercio minorista en San Juan.

Temas
Seguí leyendo

El mundo toma menos vino y en San Juan ya prenden una luz de alerta

PDAC 2026: San Juan llevará proyectos mineros locales al principal mercado financiero del sector

Turismo en San Juan: la dispar ocupación en los departamentos y la variedad de actividades que ofrece cada uno

Afirman que los accidentes viales bajaron casi un 20% en San Juan desde 2022 hasta ahora: a qué lo atribuyen

El listado de actividades al aire libre que propone Turismo a los sanjuaninos para disfrutar el verano

¡Prendele el aire a los Reyes Magos! Así estará el tiempo en San Juan durante este martes

El comercio de San Juan, conforme con los Reyes Magos: confirmaron un balance positivo tras las compras de última hora

Hablan de un "Santilli tour" por la reforma laboral y San Juan sería uno de los primeros destinos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Gobierno apunta a que la mayor competencia ayude a bajar los precios en remedios y alimentos.
Medida oficial

Prorrogan por seis meses la quita de impuestos para importar alimentos y remedios

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Sanjuaninos pagaron $3.000.000 por unas vacaciones soñadas y días antes les dijeron: No van a viajar
Terrible

Sanjuaninos pagaron $3.000.000 por unas vacaciones soñadas y días antes les dijeron: "No van a viajar"

Murió el hombre al que le dispararon en Pocito en medio de una violenta gresca
Lamentable noticia

Murió el hombre al que le dispararon en Pocito en medio de una violenta gresca

Arrancó el éxodo sanjuanino a La Serena: hasta 100 autos por hora en el Paso de Agua Negra
Tiempo en Chile

Arrancó el "éxodo" sanjuanino a La Serena: hasta 100 autos por hora en el Paso de Agua Negra

Imagen ilustrativa.
Pronóstico

¡Prendele el aire a los Reyes Magos! Así estará el tiempo en San Juan durante este martes

El camino de San Juan a La Serena, un Dakar del lado chileno
Tiempo en Chile

El camino de San Juan a La Serena, un Dakar del lado chileno

Te Puede Interesar

El vino sanjuanino atraviesa tiempos difíciles con el consumo en caida. Pero no es solo aquí, esto ocurre a nivel global. 
Vitivinicultura

El mundo toma menos vino y en San Juan ya prenden una luz de alerta

Por Elizabeth Pérez
Juntada violenta en Rivadavia: le partió una silla en la cabeza a un adolescente y fue condenado
Juicio abreviado

Juntada violenta en Rivadavia: le partió una silla en la cabeza a un adolescente y fue condenado

Una maniobra imprudente terminó en un violento choque en Caucete
Siniestro vial

Una maniobra imprudente terminó en un violento choque en Caucete

La Serena fit: mañanas nubladas, ejercicio asegurado
Tiempo en Chile

La Serena fit: mañanas nubladas, ejercicio asegurado

Los ingresos tributarios de San Juan crecieron en 2025 y, al compararlos con la inflación y el Presupuesto, muestran una mejora real de las cuentas provinciales.
Cuentas públicas

Recaudación 2025: cómo cerró San Juan cuando se la mide contra inflación y presupuesto