Recaudación 2025: cómo cerró San Juan cuando se la mide contra inflación y presupuesto

Los ingresos tributarios de San Juan crecieron en 2025 y, al compararlos con la inflación y el Presupuesto, muestran una mejora real de las cuentas provinciales.

El ministerio de Economia que dirige Roberto Gutierrez acaba de publicar los datos de la recaudación provincial de San Juan durante el 2025 y los números develaron tres aspectos clave: hubo crecimiento, superó con holgura a la plata que se había presupuestado, y además son ingresos reales que le ganan a la inflación.

En el acumulado del año, la provincia registró ingresos por $322.493.998.957, lo que representó un crecimiento interanual del 51,45% respecto de 2024. En términos absolutos, el fisco sanjuanino recaudó $109.553.500.031 más que el año anterior.

recaudacion anual san juan

El termómetro del comercio

El impuesto de mayor peso volvió a ser Ingresos Brutos, el cual explicó el 75,9% de la recaudación impositiva provincial, con ingresos por $244.851.958.802.

Dentro del esquema tributario, Ingresos Brutos es el principal termómetro de la actividad comercial local, ya que lo pagan los negocios de acuerdo a su facturación. En el acumulado del año, el tributo creció 54,54% interanual, lo que implicó $86.414 millones más que en 2024.

Al interior del impuesto, los Ingresos Brutos locales, que reflejan las ventas dentro de la provincia, crecieron 65%, mientras que los correspondientes al Convenio Multilateral aumentaron 50,6%.

Impuestos con comportamientos dispares

recaudacion grafico anual san juan

El desempeño fue desigual en el resto de los tributos. El Inmobiliario mostró un incremento interanual de apenas 4,44%, mientras que el Automotor creció 17,81%. En contraste, Sellos y Valores Fiscales fue el impuesto con mayor suba porcentual del año, con un incremento del 84,88%. A continuación, la plata que ingresó al fisco por cada uno de los impuestos durante el 2025:

Automotor: $21.222.650.703

Inmobiliario: $6.278.629.903

Sellos: $28.887.236.065

Otros ingresos: $21.252.660.276

Un 15% más de plata que la esperada

Para 2025, el Gobierno de San Juan había proyectado en el presupuesto ingresos tributarios provinciales por $279.408.000.000. Sin embargo, la recaudación efectiva alcanzó los $322.493.998.957, es decir, 43.085 millones más de lo presupuestado, lo que representó un desvío positivo del 15,4%.

El contraste con la inflación

La inflación acumulada en San Juan alcanzó el 25,4% a noviembre, y las proyecciones oficiales indican que el índice anual cerraría por debajo del 30%, cuando se conozca el dato de diciembre a mediados de enero.

En ese contexto, el crecimiento interanual de la recaudación del 51,45% implica que la provincia tuvo un aumento real de los ingresos superior hasta el momento al 21%, una mejora significativa en términos de poder adquisitivo de los recursos fiscales.

Diciembre, el mejor mes del año

recaudacion mensual y acumulada

Como dato adicional, diciembre fue el mes de mayor recaudación de todo el año. La provincia registró ingresos por $30.939.241.510, la cifra mensual más alta de 2025. El repunte estuvo impulsado por Ingresos Brutos, que aportó $23.956.205.194, también su mejor registro mensual, reforzando su rol como indicador del movimiento del comercio minorista en San Juan.