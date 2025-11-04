martes 4 de noviembre 2025

Informe del IARAF y coparticipación

Llegó más plata de Nación, pero San Juan sigue por debajo del promedio

Según un estudio del economista Nadín Argañaraz, los giros automáticos de la Nación a las provincias repuntaron levemente en octubre. Dónde se ubica San Juan.

Por Elizabeth Pérez
Luego de un septiembre en rojo, las transferencias automáticas de la Nación a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires mostraron una leve mejora en octubre. Sin embargo, en el ranking nacional San Juan volvió a quedar rezagada respecto al promedio.

De acuerdo con el último informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), la provincia recibió fondos por $172.726 millones, lo que representa una suba nominal del 31,9% respecto al mes de octubre del 2024.

Pero al descontarle la inflación el incremento real es de apenas el 0,5%, por debajo del promedio nacional que fue del 1%.

El informe, elaborado por el economista Nadín Argañaraz, revela que luego de la baja en septiembre, en octubre las transferencias nacionales automáticas a provincias y CABA crecieron un 1% real interanual.

Por su parte, la coparticipación, es decir las transferencias automáticas menos leyes complementarias y compensaciones, aumentaron un 1,5% real interanual en octubre, impulsada por el incremento del 12,8% real del impuesto a las Ganancias y una variación prácticamente nula del IVA (0,2%).

En conjunto, la recaudación de IVA y Ganancias creció un 4,8% real interanual. Sin embargo, la caída del 6,6% en impuestos internos y el efecto de los ingresos extraordinarios que hubo en octubre de 2024 por el blanqueo limitaron el crecimiento.

Las otras provincias

En el análisis por jurisdicción, no todas las provincias corrieron con la misma suerte. Buenos Aires fue la más beneficiada con una suba real del 2,2%, mientras que Santa Fe registró la mayor caída (-0,4%). San Juan quedó en el grupo de las provincias que crecieron por debajo del promedio, con apenas 0,5%.

En lo que va de 2025, las transferencias automáticas totales a provincias y CABA acumulan una mejora real del 2,3% respecto del año pasado, aunque todavía son 10% menores que las del mismo período de 2023.

Qué pasó en setiembre

A principios de octubre, un informe de la consultora Politikon Chaco ya había advertido que San Juan era una de las jurisdicciones más golpeadas por la caída de los fondos nacionales. En septiembre, los envíos de la Nación al conjunto de las provincias habían caído un 10,3% interanual, pero San Juan sufrió una baja del 10,9%.

En un contexto político donde los mandatarios del Interior buscan renegociar las condiciones con Nación, los números del IARAF encienden luces amarillas y ponen en evidencia la fragilidad sanjuanina en materia fiscal.

