Las acciones argentinas caen por segundo día consecutivo, en un contexto global incierto

Este miércoles los mercados internacionales operan con sesgo negativo, que contagia a los activos domésticos. A las 12:10 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cede por segundo día, esta vez un 0,9%, en los 3.190.000 puntos.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son operados en dólares en Nueva York imperan las bajas, lideradas por Globant (-6,9%). Del lado ganador vuelven a operar las empresas ligadas al rubro energía, como YPF (+0,7%, a USD 55,70), Pampa Energía (+0,6%) y Vista Energy (+1%), en otro día con suba del precio del petróleo.

La Corte de Apelaciones de Nueva York rechazó el pedido de los demandantes en el juicio por la expropiación de YPF para revisar el fallo del 27 de marzo, que había resultado favorable para Argentina. El próximo paso disponible para los demandantes, en caso de que decidan continuar apelando, sería solicitar la revisión del caso por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos.

“El contexto internacional sigue movido, aunque la performance relativa y absoluta de Argentina viene siendo muy positiva desde el comienzo de la guerra. No se esperan datos macro relevantes en lo que resta de esta semana, por lo que la mirada del mercado seguirá tanto en el ritmo de compras del BCRA, la dinámica del tipo de cambio y la nominalidad, tanto en términos de tasas de mercado como inflación de alta frecuencia”, comentó Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS.

Los bonos en dólares -Bonares y Globales- ofrecen cifras mixtas y de escaso rango, mientras que el riesgo país de JP Morgan permanece estable para la Argentina en los 488 puntos básicos.

“Las tecnológicas volvieron a liderar el optimismo del mercado, con acciones en máximos, semiconductores al alza y rendimientos del Tesoro en leve retroceso. En paralelo, el petróleo y el cobre siguieron firmes por factores geopolíticos y de oferta”, observó Cohen Aliados Financieros.

Las acciones estadounidenses registran un ligero descenso en un rango de 0,2% a 0,4% en los principales indicadores de Wall Street, mientras Wall Street sopesaba las promesas del comercio de inteligencia artificial frente a las frágiles negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

“En los Estados Unidos, el panorama macroeconómico refleja consolidación técnica y cautela operativa. La fortaleza del mercado laboral estadounidense volvió a poner en duda la velocidad de los futuros recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal“, afirmó Felipe Mendoza, analista de mercados de EBC Financial Group.

“Tres datos definen la semana. Primero, la tasa del Treasury a 10 años se mantiene en 4,45%: alta, pero tolerada por el mercado mientras los earnings corporativos sigan creciendo. Segundo, la probabilidad de que la Fed suba tasas antes de fin de año ya supera el 44% según los futuros -dato que el mercado todavía no terminó de digerir. Tercero, el rally del S&P es concentrado: el sector tecnológico explica 8 de cada 10 puntos de avance anual; sin ese motor, el índice contaría una historia mucho más modesta", sintetizaron los expertos de MegaQM.

Max Capital puntualizó que “las crecientes tensiones sobre el alto al fuego impulsaron los precios del petróleo, con el Brent superando los USD 97 por barril. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense suben levemente a la espera del informe de empleo de mayo que se publicará el viernes”.

Wall Street evaluó recientemente varios informes de ganancias sólidos, incluidos los de Dell (-3,7%) y Hewlett Packard (-2,6%), que han demostrado que la IA impulsa significativamente el negocio. Este contexto contribuyó a que las acciones alcanzaran nuevos máximos el martes, incluso mientras las conversaciones entre Estados Unidos e Irán continúan sin un final claro a la vista.

A principios de esta semana, mientras circulaban dudas sobre el posible estancamiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, el presidente Trump recurrió a las redes sociales para asegurar que continuaban “a un ritmo acelerado”. Sin embargo, la campaña militar de Israel contra Hezbolá en el Líbano se ha convertido en un nuevo obstáculo para alcanzar un acuerdo duradero que ponga fin a la guerra y abra el Estrecho de Ormuz.

FUENTE: Infobae