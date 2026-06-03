Empleadas domésticas: cuánto se paga por hora en junio y cómo calcular el aguinaldo

Las empleadas domésticas perciben desde junio de 2026 nuevos valores de referencia para el pago por hora y por mes, luego de la actualización salarial dispuesta por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. La suba forma parte de un esquema de incrementos escalonados que comenzó en abril y se extenderá hasta julio.

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En la categoría de tareas generales, que incluye limpieza, lavado, planchado y mantenimiento del hogar, el valor mínimo de la hora quedó fijado en $3.600,66 para el personal con retiro. En tanto, el sueldo mensual asciende a $441.729,02. Para quienes trabajan sin retiro, el salario mensual alcanza los $488.326,19.

Las escalas también fueron actualizadas para el resto de las categorías. El personal destinado al cuidado de personas cobra desde $3.862,18 por hora con retiro, mientras que quienes realizan tareas específicas, como cocina especializada, perciben un mínimo de $4.083,26 por hora. Los supervisores encabezan la escala con valores que parten de $4.297,33 la hora.

El régimen contempla dos modalidades de contratación: mensualizada o por hora. En el primer caso, el trabajador percibe un salario fijo todos los meses de acuerdo con la carga horaria acordada. En el segundo, el ingreso surge de multiplicar las horas efectivamente trabajadas por el valor establecido para cada categoría.

Con la llegada de junio también comienza la cuenta regresiva para el pago del medio aguinaldo. La primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) debe abonarse antes del 30 de junio y equivale al 50% del mejor salario bruto percibido durante el primer semestre del año.

Por ejemplo, una trabajadora que tuvo como mejor sueldo mensual $488.326,19 deberá cobrar un aguinaldo de $244.163,09. En los casos en que la relación laboral haya comenzado durante el semestre, el SAC se liquida de manera proporcional al tiempo trabajado.

Además, continúa vigente el adicional por zona desfavorable, que representa un 31% extra sobre el salario básico y alcanza a trabajadores de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, el partido bonaerense de Patagones y la Antártida e Islas del Atlántico Sur.