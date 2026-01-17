sábado 17 de enero 2026

Relevamiento

Tras "la inflación más baja desde 2017" del Indec, cuánto subieron los precios del top 5 de alimentos en supermercados en San Juan durante el último año

Con una inflación anual del 31,5%, la más baja desde 2017 para el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Tiempo de San Juan relevó cuánto aumentaron en los últimos 12 meses cinco productos clave de la Canasta Básica Alimentaria en supermercados de la provincia. En la nota, la comparación de precios.

Por David Cortez Vega
inflacion supermercados san juan indec

Luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informara que la inflación anual de 2025 cerró en 31,5%, el nivel más bajo desde 2017, Tiempo de San Juan volvió a recorrer supermercados con sede en la provincia para conocer qué pasó con los precios de los principales productos de la Canasta Básica Alimentaria (CBA). El relevamiento se realizó entre fines de diciembre y los primeros días de enero y tomó como referencia los mismos cinco alimentos analizados un año atrás.

Según la consultora privada Fundeg, los mayores aumentos en San Juan se concentraron en alimentos clave de la canasta básica, especialmente carnes y frutas, que tienen un fuerte impacto en el gasto mensual de las familias.
El contexto macroeconómico muestra una fuerte desaceleración inflacionaria, aunque los datos oficiales también reflejan que Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división con mayor incidencia en la variación mensual. En Cuyo, el IPC interanual de ese rubro fue del 34,1%, mientras que el nivel general regional alcanzó el 31,7%, según informó el organismo estadístico.

Aceite

A fines de 2024, el envase de 900cc se conseguía entre $1.600 y $2.400, dependiendo de marcas y cadenas. Un año después, ese mismo producto ronda los $3.000, mientras que el envase de 1,5 litro alcanza los $5.600 y el de 3 litros trepa a casi $10.000. La suba interanual en el formato más chico supera el 30%, aunque en presentaciones grandes el impacto es mucho mayor.

Arroz

En diciembre de 2024, los precios oscilaban entre $1.400 y $4.000. Actualmente, el abanico es similar en su techo, pero más amplio en el piso: puede conseguirse desde $800 hasta $4.000, según marca y supermercado. En promedio, el incremento anual se mantiene en línea con el índice de alimentos informado por el Indec, aunque con fuertes diferencias entre segundas marcas y primeras líneas.

Azúcar

El único producto que había mostrado bajas el año pasado volvió a registrar aumentos. Si a fines de 2024 el kilo se vendía entre $775 y $1.050, ahora los valores van de $900 a $1.500. Esto implica subas que rondan entre el 20% y el 40%, y una menor variedad de marcas en algunas cadenas.

Fideos

Doce meses atrás, los precios se movían entre $650 y $2.400. En la actualidad, el rango va de $800 a $2.600, con una suba promedio cercana al 30%, aunque los incrementos son más notorios en las marcas líderes y en los formatos largos.

Leche

El sachet, que a fines de 2024 costaba entre $1.350 y $1.650 en las marcas más conocidas, hoy se consigue desde $1.050 hasta $2.000. Las opciones más económicas aparecen en segundas marcas, mientras que las primeras líneas superan con holgura el promedio de inflación anual.

San Juan, por encima del promedio nacional

Un informe de la consultora privada Fundeg advirtió que San Juan cerró 2025 con aumentos de precios superiores al promedio nacional, tanto en alimentos como en el costo de vida general. Según el Indec, la inflación acumulada del año fue del 31,5%, la más baja de los últimos ocho años. Sin embargo, la medición privada ubicó la suba de precios en la provincia en 32,9%, casi un punto y medio por encima del registro nacional.

La diferencia se hace más evidente al mirar lo que ocurre en el supermercado y el almacén, donde el impacto en el bolsillo es directo. El mayor desfasaje se dio en el rubro Alimentos y Bebidas, el de mayor incidencia en la vida cotidiana. Mientras que en diciembre el Indec midió una suba nacional del 3,1%, en San Juan la Canasta Básica Alimentaria trepó un 4,1%, es decir, un punto porcentual más, de acuerdo al relevamiento de Fundeg.

En términos concretos, la consultora estimó que en diciembre un adulto promedio en San Juan necesitó $198.531 para cubrir únicamente sus necesidades alimentarias. En noviembre, ese monto era de $190.672, lo que implica que en solo un mes comer se volvió sensiblemente más caro para los hogares sanjuaninos.

Si se amplía la mirada al conjunto de gastos, el escenario no varía demasiado. La Canasta Básica Total para una familia tipo en la provincia —que incluye alimentos, servicios y otros consumos esenciales— se ubicó en $1.190.252, con una suba mensual del 3%, también por encima del 2,8% que marcó el IPC nacional. Los datos refuerzan la idea de que, aun con inflación en baja, San Juan sigue mostrando precios que corren más rápido que el promedio del país.

Inflación en baja y expectativas para 2026

El pasado martes 13 de enero, el Indec informó que la inflación anual de 2025 fue del 31,5%, luego de que diciembre cerrara con una suba del 2,8%, el registro más bajo desde 2017. Si bien en el último mes del año se observó una leve aceleración respecto de noviembre, los analistas coincidieron en que el proceso de desaceleración continuará en 2026, aunque a un ritmo más moderado.

Según el informe oficial, Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división con mayor incidencia en la variación mensual, mientras que Transporte y Vivienda lideraron los aumentos. En el análisis interanual, la inflación mostró una reducción de 86,3 puntos porcentuales frente al 117,8% registrado en 2024. Las proyecciones privadas estiman que la inflación de 2026 rondará el 20%, con la posibilidad de que el IPC anual de un dígito recién se alcance hacia 2028, en un escenario donde la evolución del tipo de cambio y la política de tasas serán claves para sostener la baja de precios.

Además, el informe destacó que los precios regulados encabezaron los incrementos de diciembre con una suba del 3,3%, seguidos por el IPC núcleo (3,0%), mientras que los productos estacionales mostraron el menor avance, con apenas 0,6%. Entre los rubros con menores variaciones mensuales se ubicaron Prendas de vestir y calzado (1,1%) y Educación (0,4%), lo que contribuyó a contener el índice general pese a la presión en alimentos.

En ese marco, los analistas señalaron que la desaceleración inflacionaria respondió a un proceso de ordenamiento macroeconómico, que incluyó la reducción del déficit fiscal, el fin de la asistencia monetaria del Banco Central al Tesoro y un esquema cambiario que funcionó como ancla nominal durante gran parte del período. No obstante, advirtieron que en 2026 el desafío estará puesto en sostener la baja de la inflación en un contexto de recomposición de precios relativos, acumulación de reservas y posibles ajustes en la política cambiaria y de tasas de interés.

La empresaria Claudia Yanzón, creadora del Bus Vitivinícola, impulsa desde Mendoza la integración de San Juan a los circuitos enoturísticos regionales, con propuestas que unen vino, gastronomía y paisaje.
