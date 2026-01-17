sábado 17 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tiempo de verano en SJ

Aguas transparentes y entorno natural: el oasis que se impone al norte provincial

Con ingreso accesible y servicios pensados para el visitante, Agua Negra combina vertientes de agua cristalina, camping, gastronomía y comodidades que lo convierten en una parada obligada para sanjuaninos y turistas.

Por Florencia García
image

En pleno recorrido por el departamento Jáchal, uno de los destinos que siempre se roba todas las miradas es Agua Negra, un clásico del verano sanjuanino que combina naturaleza, tradición familiar y un entorno ideal para descansar y refrescarse. Ubicado a pocos kilómetros del casco urbano, el camping se ha convertido con los años en una parada obligada tanto para vecinos como para turistas que llegan desde distintos puntos del país.

Lee además
Lluvias en San Juan
A sacar el paraguas

Alerta por tormentas en San Juan: anticipan lluvias fuertes, granizo y ráfagas de hasta 75 km/h
sabado caluroso y con lluvias en san juan
SMN

Sábado caluroso y con lluvias en San Juan

El lugar, administrado por la familia González desde hace generaciones, ofrece un paisaje natural único donde el gran protagonista es el agua. Se trata de una vertiente de origen cordillerano que, según relatan quienes conocen la historia del sitio, recorre tramos subterráneos entre las montañas antes de aflorar en esta zona. El resultado es un cauce de agua cristalina, rica en minerales y con una temperatura que ronda entre los 8 y 10 grados, ideal para aliviar el calor intenso del verano.

image

Además del atractivo natural, Agua Negra cuenta con una amplia oferta de servicios pensados para brindar comodidad a quienes deciden pasar el día o quedarse varios días. El camping dispone de confitería, restaurante, despensa, sectores de acampe, dormis y habitaciones con baño privado y aire acondicionado. A esto se suma la seguridad permanente durante la noche, un punto clave para quienes eligen pernoctar en el lugar. El ingreso al camping tiene un costo de $4.000.

Durante la temporada alta, la convocatoria es masiva. Familias de distintos departamentos de San Juan, visitantes de provincias vecinas como La Rioja y Catamarca, e incluso turistas que regresan año tras año desde Buenos Aires, eligen Agua Negra como un espacio de descanso y encuentro. En muchos casos, la visita se repite como una tradición que se mantiene con el paso del tiempo.

image

Otro de los sellos distintivos del lugar es su propuesta gastronómica. Las tradicionales semitas y el pan casero cocido en horno de barro, elaborados con recetas que se transmiten de generación en generación, son un infaltable para quienes pasan por el camping y se han ganado fama entre los visitantes.

Con una temporada que suele colmarse especialmente los fines de semana y con reservas anticipadas para hospedarse, Agua Negra reafirma su lugar como uno de los rincones más queridos de Jáchal. Naturaleza, agua pura, servicios y una mística especial convierten a este sitio en una verdadera joya del norte sanjuanino, ideal para disfrutar del verano y desconectarse del ritmo cotidiano.

Seguí leyendo

Encontraron a una abuela desorientada y deshidratada en Chimbas

Cuál es el significado del Escudo de San Juan: los detalles

¿Qué hacen los sanjuaninos en las vacaciones? Mirá lo que nos respondieron

El conflicto por el agua en Albardón sumó una intervención para allanar el camino a OSSE

Valle Fértil es Área Natural Protegida desde hace más de 50 años y recién ahora comienzan a trabajar para preservarla como tal

Te mostramos el Barrio Inglés, un viaje al 1800 en el corazón de Coquimbo

Orrego recorrió una colonia de verano en Rawson y destacó el alcance social del programa

El Puerto de Coquimbo y los excéntricos nombres de sus puestos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Lluvias en San Juan
A sacar el paraguas

Alerta por tormentas en San Juan: anticipan lluvias fuertes, granizo y ráfagas de hasta 75 km/h

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Foto gentileza: El Cazanoticias.
En la Ruta 149

Tragedia en el camino a Calingasta: murió un camionero tras perder el control del rodado

Lluvias en San Juan
A sacar el paraguas

Alerta por tormentas en San Juan: anticipan lluvias fuertes, granizo y ráfagas de hasta 75 km/h

Sábado caluroso y con lluvias en San Juan
SMN

Sábado caluroso y con lluvias en San Juan

El último mensaje de la madre hallada muerta con su hijo en un hotel porteño
Tragedia en un hotel porteño

El último mensaje de la madre hallada muerta con su hijo en un hotel porteño

¿Qué hacen los sanjuaninos en las vacaciones? Mirá lo que nos respondieron video
Tiempo Pregunta

¿Qué hacen los sanjuaninos en las vacaciones? Mirá lo que nos respondieron

Te Puede Interesar

Aguas transparentes y entorno natural: el oasis que se impone al norte provincial
Tiempo de verano en SJ

Aguas transparentes y entorno natural: el oasis que se impone al norte provincial

Por Florencia García
Las tormentas que hicieron que el actual sea uno de los veranos más lluviosos en San Juan, se registraron de manera aislada en toda la provincia.
Clima

Se vienen tormentas fuertes y activan un alerta amarilla en casi todo San Juan

Motochorro atrapado en Rivadavia.
Chimbas

Pasará 8 meses en el Penal por arrastrar a una mujer de los pelos para robarle el celular

Tras la inflación más baja desde 2017 del Indec, cuánto subieron los precios del top 5 de alimentos en supermercados en San Juan durante el último año
Relevamiento

Tras "la inflación más baja desde 2017" del Indec, cuánto subieron los precios del top 5 de alimentos en supermercados en San Juan durante el último año

Alerta por la peligrosa moda de viajar sin dormir después de las fiestas: el caso sanjuanino que terminó en siniestro vial
A tener en cuenta

Alerta por la peligrosa moda de viajar sin dormir después de las fiestas: el caso sanjuanino que terminó en siniestro vial