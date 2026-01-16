Encontraron a una abuela desorientada y deshidratada en Chimbas

Este viernes, en la zona de la Costanera, una mujer adulta mayor fue hallada en estado de vulnerabilidad y debió recibir atención médica inmediata. Fueron personas que circulaban por el lugar quienes notaron que la señora se encontraba sola, desorientada y visiblemente afectada por el intenso calor.

Tras el aviso a las autoridades, arribaron al lugar efectivos policiales y personal sanitario, quienes constataron que la mujer presentaba un fuerte cuadro de deshidratación , además de una marcada confusión que le impedía recordar datos personales o contactar a algún familiar.

image

Debido a las altas temperaturas registradas durante la jornada, los profesionales de la salud realizaron una primera asistencia en el sitio y luego dispusieron su traslado a un centro médico, donde quedó internada de manera preventiva para una evaluación más completa. Según se informó, su estado de salud es estable.

En paralelo, las fuerzas de seguridad pusieron en marcha un protocolo de búsqueda de paradero con el objetivo de identificarla y localizar a su entorno familiar. Hasta el momento, no se registraron denuncias recientes por desaparición que coincidan plenamente con sus características.

Desde la Policía solicitaron la colaboración de la comunidad y pidieron que cualquier persona que pueda aportar información se comunique de inmediato con el 911 o se acerque a la comisaría más cercana.