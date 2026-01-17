sábado 17 de enero 2026

Horas desesperantes

Angustia en Neuquén: buscan intensamente a la hermana de Marcos "Huevo" Acuña

Fabiana Edith Muñoz, de 42 años, fue vista por última vez en la ciudad de Zapala. La Policía activó un protocolo urgente y la familia pidió ayuda para dar con su paradero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Captura de pantalla 2026-01-17 185413

La ciudad neuquina de Zapala atraviesa horas de profunda preocupación por la desaparición de Fabiana Edith Muñoz, hermana por parte de madre del futbolista campeón del mundo Marcos “Huevo” Acuña. La mujer, de 42 años, no da señales desde el viernes y su búsqueda ya moviliza a fuerzas policiales, a la Justicia y a vecinos de la zona.

De acuerdo a la información oficial, Muñoz fue vista por última vez alrededor de las 17.30 en una vivienda ubicada en Antártida Argentina, casa N°26. Desde ese momento no hubo novedades sobre su paradero. Al momento de ausentarse, vestía gorro negro, campera rompeviento verde, jean azul y zapatillas rosas.

Operativo contrarreloj

image

Ante la denuncia, la Policía de Neuquén activó de inmediato el protocolo de “Ubicación y Paradero”, bajo el registro N° 20/26, y puso en marcha un operativo de búsqueda intensiva. En el caso intervienen la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial de Zapala y la Comisaría del Menor y la Mujer.

Para facilitar su identificación, las autoridades difundieron sus datos físicos: Fabiana tiene contextura delgada, mide aproximadamente 1,63 metros, es de tez trigueña, tiene cabello castaño y ojos oscuros.

La conexión con el campeón del mundo

Fabiana es hija de Sara Gladys Del Prado, madre del actual lateral de la Selección argentina. La noticia tuvo una rápida repercusión en redes sociales, donde vecinos de Zapala y seguidores del fútbol comenzaron a compartir la imagen de búsqueda con la esperanza de aportar algún dato que permita encontrarla.

Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre las circunstancias de su desaparición, y desde la familia pidieron máxima difusión y colaboración ciudadana. Cualquier información puede ser clave para avanzar en la investigación y aliviar la angustia que atraviesa el entorno de Fabiana.

