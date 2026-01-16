viernes 16 de enero 2026

Argentina conquista el espacio

Argentina llega al espacio: el microsatélite Atenea viajará a la Luna con la misión tripulada Artemis II de la NASA

El microsatélite desarrollado por la CONAE y universidades nacionales será parte de la primera misión tripulada alrededor de la Luna en más de 50 años. El lanzamiento será el 6 de febrero desde Florida.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Argentina será parte de un hecho histórico en la exploración espacial. El microsatélite Atenea viajará como carga secundaria a bordo del cohete Space Launch System (SLS) de la NASA, en la misión Artemis II, la primera con tripulación que orbitará la Luna desde 1972. El lanzamiento está programado para el viernes 6 de febrero.

image

La misión llevará a cuatro astronautas —tres de la NASA y uno canadiense— que sobrevolarán la Luna sin aterrizar. Durante el vuelo, Atenea medirá radiación en órbitas profundas, evaluará componentes para uso espacial, recopilará datos GPS y validará enlaces de comunicación de largo alcance.

El satélite fue desarrollado por la CONAE, la empresa VENG S.A., el IAR, la CNEA y las universidades UNLP, UNSAM y FIUBA, consolidando la participación argentina en una misión internacional.

El secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua, destacó que la participación argentina “fortalece la proyección internacional del país y demuestra que contamos con el talento, la capacidad y la visión para ser parte de la nueva economía espacial”.

image

Atenea, un CubeSat clase 12U, se ensambló y probó en el Centro Espacial Teófilo Tabanera en Córdoba antes de viajar a Estados Unidos para su integración final. La NASA informó que la ventana de lanzamiento se extiende hasta el 14 de febrero, con posibles fechas de respaldo en marzo y abril.

La tripulación de Artemis II incluye a Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch de la NASA y a Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense. La nave Orion, diseñada para misiones de larga duración, realizará varias órbitas alrededor de la Tierra antes de un sobrevuelo cercano a la Luna y luego regresará al planeta.

Esta misión marca el primer paso hacia una nueva era de operaciones humanas en el espacio profundo, luego de más de cinco décadas desde la última misión Apolo, y permitirá probar sistemas críticos de soporte vital, comunicación, propulsión y navegación automatizada con tripulación a bordo.

