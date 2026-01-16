viernes 16 de enero 2026

Preocupación

El nene de 8 años que sufrió un accidente en Pinamar tiene múltiples fracturas en la cabeza

El niño fue trasladado en un vuelo sanitario a Mar del Plata donde le “realizaron estudios complementarios para terminar de evaluar su estado”.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El nene de 8 años que sufrió un accidente en la zona de La Frontera, en Pinamar, permance internado en el Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata donde le realizaron estudios complementarios “para terminar de evaluar su estado”.

Según el último parte oficial del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, en las primeras horas lograron estabilizarlo y compensarlo para poder hacerle una tomografía de cráneo, cervical, tórax y abdomen. Los resultados confirmaron múltiples fracturas de cráneo.

“En las primeras actuaciones se lo estabilizó y compensó para realizarle una tomografía de cráneo, cervical, tórax y abdomen hallándose múltiples fracturas de cráneo. Posteriormente a la evaluación, el equipo de neurocirugía colocó una válvula de control de presión intracraneal para monitorear presiones elevadas en quirófano sin complicaciones”, señala el escrito.

Por el momento, el ingreso a quirófano para una tercera operación dependerá de cómo evolucione el nene en las próximas horas.

Un traslado de urgencia a Mar del Plata

El jueves, tras una evaluación médica en el Hospital Comunitario de Pinamar, los profesionales resolvieron derivarlo de urgencia. El traslado se realizó por vía aérea, desde el helipuerto de Pinamar, con custodia policial y un operativo especial para garantizar la rapidez y seguridad del viaje.

La aeronave aterrizó en la Base Naval de Mar del Plata a las 17.40. Allí se activó el código rojo para interrumpir el tránsito y permitir un traslado terrestre inmediato hasta el hospital.

La decisión de derivarlo a Mar del Plata se tomó porque el hospital cuenta con recursos y cuidados de alta complejidad, fundamentales ante cualquier complicación en el postoperatorio.

