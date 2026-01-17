sábado 17 de enero 2026

Dato útil

Cómo limpiar zapatillas blancas en casa sin arruinarlas: el método que funciona y no usa bicarbonato ni jabón líquido

Las zapatillas claras se ensucian rápido con el uso diario, pero existe un truco casero económico y seguro para dejarlas como nuevas sin dañar la tela ni la suela. Qué dicen los especialistas y cómo aplicarlo paso a paso.

Por Redacción Tiempo de San Juan
el-truco-definitivo-para-lavar-las-zapatillas-blancas-y-que-queden-como-nuevas-foto-chatgpt-KDO3HQL2CFAATP7DLNQISK5FRM

Las zapatillas blancas son un básico del día a día, pero también uno de los calzados que más rápido se ensucian. El contacto permanente con el polvo, la calle, el sudor y distintas superficies hace que pierdan su color original y acumulen manchas difíciles de quitar con una limpieza rápida.

Ante esto, especialistas en limpieza del hogar y cuidado del calzado aseguran que existe una alternativa casera, económica y cada vez más utilizada: limpiarlas con vinagre blanco, sin necesidad de bicarbonato, jabón líquido ni productos abrasivos que puedan deteriorar el material.

Por qué el vinagre blanco es ideal para las zapatillas blancas

El vinagre blanco contiene ácido acético, un compuesto reconocido por sus propiedades desinfectantes y desodorizantes. Diversos estudios publicados en Journal of Food Protection y International Journal of Environmental Health Research destacan su capacidad para reducir bacterias y microorganismos en diferentes superficies.

En el calzado blanco, este ácido actúa de manera efectiva sin dañar la tela ni la goma. Los especialistas explican que:

  • Remueve suciedad superficial y manchas adheridas.

  • Neutraliza olores provocados por el sudor.

  • No deja residuos amarillentos ni pegajosos.

  • Es menos agresivo que otros limpiadores tradicionales.

Gracias a estas características, el vinagre se convirtió en una alternativa accesible y segura para mantener las zapatillas limpias sin estropearlas.

Beneficios de limpiar zapatillas con vinagre blanco

  • Elimina olores sin necesidad de perfumes artificiales.

  • Desinfecta tanto el interior como el exterior.

  • Limpia sin afectar telas, costuras ni suelas.

  • Evita el desgaste que provocan productos abrasivos.

  • Es económico, fácil de usar y apto para uso frecuente.

Paso a paso: cómo limpiar zapatillas blancas en casa

  • Retirar cordones y, si es posible, las plantillas.

  • Mezclar vinagre blanco con agua en partes iguales.

  • Humedecer un paño o un cepillo de cerdas suaves en la preparación.

  • Frotar suavemente las zonas manchadas, sin empapar el material.

  • Pasar un paño apenas húmedo para retirar los restos.

  • Dejar secar a la sombra en un lugar ventilado.

Este método funciona especialmente bien en zapatillas de tela o lona, aunque puede aplicarse en otros materiales siempre que no tengan advertencias específicas del fabricante.

Tres ventajas de limpiar zapatillas blancas en casa

  • Garantiza una limpieza efectiva sin utilizar químicos agresivos.

  • Ayuda a conservar el color y la estructura original del calzado.

  • Prolonga su vida útil con un mantenimiento frecuente y económico.

Gracias a su acción desinfectante y suave, el vinagre blanco se consolida como un aliado clave para mantener las zapatillas blancas siempre impecables. Usado de forma correcta, permite cuidarlas en casa sin necesidad de productos costosos ni métodos que puedan dañarlas con el tiempo.

