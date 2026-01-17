Milei sorprendió en Jesús María: se subió al escenario y cantó "Amor Salvaje" con el Chaqueño

El Festival de Doma y Folklore de Jesús María vivió este viernes una escena inesperada: Javier Milei, invitado por el Chaqueño Palavecino, subió al escenario y terminó entonando “Amor Salvaje” ante un predio colmado. El mandatario había viajado especialmente a Córdoba para asistir a la 60° edición del tradicional encuentro, donde fue recibido con una fuerte ovación.

El Chaqueño había terminado uno de sus temas cuando advirtió la presencia del Presidente y lo saludó públicamente. Milei respondió con un agradecimiento al artista y a la organización del festival, destacando el valor cultural y la proyección internacional del evento. Acto seguido, pidió cantar “Amor Salvaje”, “en honor al amor que siento por Córdoba”, según expresó.

Aunque al principio se mostró reacio a subir al escenario —dijo que era “un amateur” y que no se animaba a cantar al lado de “un grande”—, Palavecino lo convenció. “Venga, vamos a poner la letra”, lo invitó, y finalmente el mandatario se sumó a la interpretación. Incluso tuvo su propio momento solista en el puente de la canción, lo que generó el aplauso del público.

“Gracias por permitirme arruinar el tema”, bromeó Milei al terminar, mientras el Chaqueño lo calificó con humor: “Aprobado”.

Durante su breve mensaje, el Presidente también le dedicó un agradecimiento especial a Córdoba: “Cómo no darle las gracias a esta provincia que me ayudó a ser presidente”, expresó ante la multitud. En una pantalla del predio se proyectó un mensaje institucional de bienvenida.

La presencia de Milei no fue casual. Desde su entorno ya habían adelantado que deseaba escuchar en vivo al Chaqueño, uno de sus referentes folklóricos. Viajó a Córdoba pasada la medianoche, se trasladó en helicóptero hasta Jesús María y compartió la velada con Martín Menem, Gabriel Bornoroni, Eduardo “Lule” Menem y otros dirigentes de La Libertad Avanza.

El mandatario no permaneció mucho tiempo en la provincia: su agenda lo lleva ahora a Paraguay, donde este sábado participará de la firma del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, y luego a Suiza, para asistir al Foro Económico Mundial de Davos entre el 19 y el 23 de enero.