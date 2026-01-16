viernes 16 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Preocupación sanitaria

Detectaron la 'supergripe' H3N2 en ocho provincias de Argentina: ¿San Juan está en la lista?

El Instituto Malbrán confirmó en las últimas horas contagios en Córdoba y Corrientes. En estos casos hubo antecedente de viaje y se suman a infecciones en otros seis distritos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Instituto Malbrán confirmó en las últimas horas nuevos casos del subclado K de la gripe A (H3N2) en provincias que hasta ahora no registraban contagios: Córdoba y Corrientes. De esta manera ya son ocho las que cuentan con registros de la nueva “supergripe”.

Lee además
El Gobierno nacional dispuso la baja de otras 20 entidades de medicina prepaga que figuraban inscriptas en los registros oficiales, en el marco del proceso de reordenamiento y depuración.
Medidas

El Gobierno nacional dio de baja otras 20 prepagas: cuáles están en la lista
ANAC intimó formalmente a la aerolínea Flybondi tras detectar reiteradas cancelaciones de vuelos comerciales realizadas sin notificación previa a los pasajeros.
Acción

El Gobierno intimó a Flybondi por cancelaciones de vuelos y la aerolínea anunció refuerzos en su flota

Los casos confirmados son dos en cada distrito, que se suman a los 11 reportados el último lunes por el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), con lo que en total ahora suman 15. De esa cantidad, la tercera parte se detectó cuando los pacientes ya estaban internados.

Otro dato aportado por el BEN es que sobre los 11 casos que se contabilizaba a comienzos de esta semana, 9 no registraban antecedente de vacunación. La vacuna contra la influenza, pese a que todavía no está adaptada al subclado K, mitiga de todos modos los casos graves.

El escenario de la supergripe, que actualmente golpea con fuerza en el hemisferio norte, en Argentina queda configurado hasta el momento con 3 casos en la provincia de Buenos Aires; 2 en la Ciudad de Buenos Aires; 2 en Neuquén; 2 en Santa Cruz; 2 en Córdoba; 2 en Corrientes; 1 en Mendoza; y 1 en Tierra del Fuego.

En el caso de los contagios recientemente confirmados en Corrientes, se trata de dos mujeres adultas mayores que cursaron la enfermedad con evolución favorable y fueron dadas de alta. Se confirmó que el nexo epidemiológico fue un familiar que había viajado al exterior, pero no se aclaró si ese “vector” está incluido en la lista de infectados.

En cuanto a los casos de Córdoba, uno es un hombre de 27 años, oriundo de Freyre y con antecedente de viaje a México. El otro es una mujer de 38 años, con residencia en La Calera y antecedente de viaje a España. Ambos recibieron atención ambulatoria, sin necesidad de internación. Además se informó que se aguarda el resultado de la secuenciación de otros cuatro casos sospechosos en esa provincia.

De los 11 casos anteriores, sólo dos consignaron antecedente de viaje al exterior, específicamente a Europa. Mientras que el resto no consignó ese desplazamiento, por lo que existe la presunción de que podrían haberse contagiado dentro del país. De todas maneras, para las autoridades argentinas todavía los casos son pocos para poder declarar la existencia de una circulación comunitaria del virus.

Recomendaciones sanitarias

El Ministerio de Salud de la Nación reiteró las recomendaciones generales para la prevención y control de la transmisión: mantener completos los esquemas de vacunación; realizar lavado frecuente de manos con agua y jabón; cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar; y evitar compartir objetos personales, como vasos, cubiertos u otros utensilios.

También, limpiar y desinfectar regularmente las superficies en contacto con personas enfermas, utilizando agua y detergente, jabón o soluciones con alcohol al 70 por ciento; ventilar adecuadamente los ambientes, especialmente en espacios cerrados; las personas con síntomas respiratorios deben evitar el contacto con otras personas y restringir las interacciones lo más posible hasta presentar mejoría clínica y haber transcurrido al menos 24 horas sin fiebre (sin uso de antitérmicos).

Luego recomiendan que las personas que viajen o regresen de países con circulación de influenza mantengan las medidas generales de prevención de infecciones respiratorias durante el viaje y al regreso. Y en caso de presentar síntomas respiratorios, evitar el contacto con otras personas y restringir las interacciones lo más posible hasta presentar mejoría clínica.

FUENTE: Clarín

Seguí leyendo

Calor agobiante y un apagón masivo en todo Buenos Aires: qué lo causó

El FMI celebró que Argentina esté acumulando reservas "a un ritmo acelerado"

Video: estalló la bronca tras la suspensión del Festival de Jesús María por el temporal en Córdoba

La Anmat dio de baja la habilitación a cuatro laboratorios por incumplimientos sanitarios

Robaron un auto con una bebé de tres meses dentro

Se cansó de que la vecina escuche Arjona a todo volúmen y le reventó los vidrios de la camioneta

Javier Milei recibió en Casa Rosada a los hermanos Cunio, sobrevivientes argentinos del secuestro de Hamas

Filmaban la luna roja en la Ruta 7 y una aparición los dejó paralizados

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Gobierno nacional dispuso la baja de otras 20 entidades de medicina prepaga que figuraban inscriptas en los registros oficiales, en el marco del proceso de reordenamiento y depuración.
Medidas

El Gobierno nacional dio de baja otras 20 prepagas: cuáles están en la lista

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Hugo Dragonetti, titular de Panedile, vuelve a escena en una licitación estratégica de Mendoza. Tiene un largo historial de obras emblemáticas en San Juan, como el dique Caracoles, Punta Negra y el aun no terminado Tambolar.
Obra pública

El "Señor de los diques" sanjuaninos, tras la segunda licitación millonaria vial del gobierno de Mendoza

Quién es el joven brutalmente golpeado y el trasfondo que generó un cimbronazo en Bermejo
Caucete

Quién es el joven brutalmente golpeado y el trasfondo que generó un cimbronazo en Bermejo

Así quedó el auto Peugeot 208 en el que viajaban los tres jóvenes.
Caso Evelyn Esquivel

Lo que no se dijo del accidente de 25 de Mayo que dejó grave a una joven sanjuanina

Despertó la joven sanjuanina que protagonizó un vuelco en 25 de Mayo: qué se sabe sobre los otros ocupantes del auto
Alivio

Despertó la joven sanjuanina que protagonizó un vuelco en 25 de Mayo: qué se sabe sobre los otros ocupantes del auto

Vamos a perder la conducta: la ácida advertencia de uno de los detenidos por la persecución en la Circunvalación hacia la prensa
Flagrancia

"Vamos a perder la conducta": la ácida advertencia de uno de los detenidos por la persecución en la Circunvalación hacia la prensa

Te Puede Interesar

El santuario natural de Barreal que combina senderos con cascadas, camping agreste y uno de los cielos más lindos del mundo
Tiempo de verano en SJ

El santuario natural de Barreal que combina senderos con cascadas, camping agreste y uno de los cielos más lindos del mundo

Por Florencia García
Así quedó el auto Peugeot 208 en el que viajaban los tres jóvenes.
Caso Evelyn Esquivel

Lo que no se dijo del accidente de 25 de Mayo que dejó grave a una joven sanjuanina

El exgobernador Uñac con Sergio Ruiz y el exministro de Infraestructura, Julio Ortiz Andino. 
EXCLUSIVO

El expresidente de OSSE que aprobó los caños del primo de Uñac ahora es asesor del senador

Las atraparon in fraganti robando ropa interior en un comercio del centro
Mecheras

Las atraparon in fraganti robando ropa interior en un comercio del centro

Imagen ilustrativa 
UFI Norte

Investigan la muerte de una mujer encontrada sin vida en Jáchal: tenía moretones en el cuerpo