El Gobierno nacional dio de baja otras 20 prepagas: cuáles están en la lista

El Gobierno nacional dispuso la baja de otras 20 entidades de medicina prepaga que figuraban inscriptas en los registros oficiales, en el marco del proceso de reordenamiento y depuración.

El Gobierno nacional dispuso la baja de otras 20 entidades de medicina prepaga que figuraban inscriptas en los registros oficiales, como parte del proceso de reordenamiento y depuración del sistema de salud privado. La medida fue formalizada este viernes mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, emitida por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

Mina de oro en Jáchal Se oficializó el RIGI para la mina sanjuanina Gualcamayo: inversión de USD 665 millones y 4.500 empleos

El acto administrativo lleva la firma de Silvia Noemí Viazzi, supervisora técnica del organismo, y aclara que la decisión no genera impacto alguno en los afiliados. Según se detalló, las entidades excluidas no cumplían con los requisitos exigidos para mantener la inscripción definitiva en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP).

Entre las firmas alcanzadas por la resolución figuran la Asociación Mutual Trabajadores Actividad Repostería Servicios Relacionados con la Salud Humana, Mutual Persona John Deere Argentina, Asistencia Mutual Aeronavegante, Instituto Médico Asistencial IMA, Centro Médico Mar del Plata Asociación Civil y la Obra Social de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina, todas dadas de baja por no ajustarse a las exigencias regulatorias vigentes.

También fueron excluidas la Asociación Mutual Integral de Consumos y Servicios, la Asociación Mutual de Comerciantes Bartolomé Mitre, la Gran Cooperativa de Crédito, Vivienda, Consumo Ltda., la Asociación Mutual Bs. As. Staff de Medicina y Servicios, la Asociación Mutual Intercooperativa y la Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañas Limitada. A ese grupo se suman Instituto Materno Infantil S.A. y Empy SRL.

La nómina se completa con la Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación, Austral Organización Médica Integral, la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Créditos Cuenca del Salado Ltda., Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda., IE Emergencias Médicas Bolívar S.A. y Cardio S.A., totalizando las veinte entidades rechazadas en esta nueva etapa.

Desde el Ejecutivo explicaron que la medida apunta a actualizar y transparentar el registro de prepagas, eliminando razones sociales que no acreditaron actividad efectiva, padrones de afiliados ni la documentación contable exigida por la normativa vigente. Con esta resolución, ya superan las 125 las entidades excluidas desde el inicio de la gestión libertaria.

Los antecedentes de la semana

La decisión se suma a otras adoptadas en los últimos días, cuando la Superintendencia de Servicios de Salud inició el procedimiento de baja para Staff Médico S.A., Sancor Medicina Privada S.A. y la Obra Social del Personal Aeronáutico (OSPA), profundizando la política de control sobre el sistema.

Según habían detallado previamente fuentes oficiales, muchas de las entidades eliminadas durante 2024 y 2025 nunca prestaron servicios reales, no presentaron balances ni estados contables y permanecieron en el registro con inscripciones provisorias sin respaldo documental, una situación que el Gobierno busca corregir con este proceso de depuración.