viernes 16 de enero 2026

El Gobierno intimó a Flybondi por cancelaciones de vuelos y la aerolínea anunció refuerzos en su flota

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) labró actas de infracción ante la falta de aviso previo en las suspensiones de servicios.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ANAC intimó formalmente a la aerolínea Flybondi tras detectar reiteradas cancelaciones de vuelos comerciales realizadas sin notificación previa a los pasajeros.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), organismo que depende de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación, intimó formalmente a la aerolínea Flybondi tras detectar reiteradas cancelaciones de vuelos comerciales realizadas sin notificación previa a los pasajeros. La medida dio inicio a un proceso administrativo que podría derivar en sanciones económicas e incluso en la suspensión temporal de su habilitación para operar.

Según informaron fuentes oficiales, la autoridad aeronáutica procedió a labrar actas de infracción, un mecanismo que funciona como constatación formal de incumplimientos por parte de las empresas del sector. En este caso, las actas fueron emitidas por omisiones vinculadas a la falta de información y previsibilidad en la prestación del servicio.

El labrado de estas actas activa un sumario administrativo que permitirá determinar la responsabilidad de la compañía. De confirmarse las irregularidades, Flybondi podría enfrentar multas o medidas más severas. Desde el Gobierno remarcaron que este instrumento sancionatorio no se utilizaba desde el año 2020 y que fue reactivado recientemente con el objetivo de reforzar la protección de los derechos de los pasajeros.

Ante situaciones de cancelaciones o reprogramaciones sin aviso, la ANAC recordó que los reclamos deben realizarse exclusivamente a través de su sitio web oficial. Debido a normativas vigentes heredadas de gestiones anteriores, estos casos no se encuadran dentro de la ley de Defensa del Consumidor, por lo que el canal ante el ente regulador es la única vía gratuita habilitada para los usuarios afectados.

La respuesta de Flybondi

En respuesta a las intimaciones, la aerolínea low-cost emitió un comunicado en el que aseguró que su operación atraviesa un “proceso de regularización” luego de los inconvenientes registrados en los últimos días. Si bien la empresa expresó su pesar por la situación, evitó incluir disculpas explícitas en sus comunicaciones oficiales y en los correos enviados a los pasajeros afectados.

Con el objetivo de estabilizar su operación durante la temporada de verano, Flybondi anunció la incorporación de cuatro aeronaves Airbus A320 bajo la modalidad de alquiler con tripulación. De esta manera, la flota operativa para el período estival quedará conformada por 11 aviones: cuatro Boeing 737-800 NG y siete Airbus A320.

A pesar de las dificultades operativas, la compañía destacó que desde el inicio de la temporada alta ya concretó más de 3.400 vuelos y transportó a más de 566.000 pasajeros, en un contexto de demanda récord.

Desde el Gobierno señalaron que el objetivo principal de estas medidas no es únicamente sancionar, sino lograr que las empresas cumplan con los servicios en tiempo y forma, reduciendo el nivel de infracciones mensuales y garantizando una mejor experiencia para los usuarios del transporte aéreo.

