¡Enorme cierre! El sanjuanino Sisterna y Kevin Benavides ganaron la última etapa del Rally Dakar

La bandera argentina volvió a lucirse en Arabia Saudita. En el tramo final del Rally Dakar 2026, disputado entre Al Henakiyah y Yanbu, el binomio compuesto por Kevin Benavides y el sanjuanino Lisandro “Lichi” Sisterna se impuso con autoridad, cerrando la competencia con un triunfo que reafirmó su gran performance a lo largo de la carrera.

La victoria marcó la tercera etapa ganada por la dupla en esta edición del Dakar, después de haber festejado previamente en las jornadas 7 y 12, consolidando a Benavides como uno de los pilotos más destacados del año en la categoría Challenger T3. Para el salteño, que ya sabe lo que es ganar el Dakar en motos (2021 y 2023), este éxito confirma su rápida adaptación a los vehículos ligeros, respaldado por la navegación precisa de Sisterna.

Pese al cierre triunfal del binomio argentino (terminaron en séptimo lugar en la general), el campeonato quedó en poder del español Pau Navarro, acompañado por Jan Rosa, quienes lograron mantenerse regulares y administrar la diferencia obtenida a lo largo de las etapas decisivas, proclamándose campeones de la categoría Challenger.

