sábado 17 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
La rompieron

¡Enorme cierre! El sanjuanino Sisterna y Kevin Benavides ganaron la última etapa del Rally Dakar

El binomio argentino completó su tercera victoria en esta edición dentro de la categoría Challenger T3. Aunque dominaron el cierre, el título general quedó en manos del español Pau Navarro y su copiloto Jan Rosa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
md

La bandera argentina volvió a lucirse en Arabia Saudita. En el tramo final del Rally Dakar 2026, disputado entre Al Henakiyah y Yanbu, el binomio compuesto por Kevin Benavides y el sanjuanino Lisandro “Lichi” Sisterna se impuso con autoridad, cerrando la competencia con un triunfo que reafirmó su gran performance a lo largo de la carrera.

Lee además
¡campeon, por dos segundos! luciano benavides hizo historia en el dakar y gano su primer titulo en motos
De película

¡Campeón, por dos segundos! Luciano Benavides hizo historia en el Dakar y ganó su primer título en motos
union, gigante ante su gente: le gano a fadep y dio el primer golpe en semifinales
A todo o nada

Unión, gigante ante su gente: le ganó a FADEP y dio el primer golpe en semifinales

La victoria marcó la tercera etapa ganada por la dupla en esta edición del Dakar, después de haber festejado previamente en las jornadas 7 y 12, consolidando a Benavides como uno de los pilotos más destacados del año en la categoría Challenger T3. Para el salteño, que ya sabe lo que es ganar el Dakar en motos (2021 y 2023), este éxito confirma su rápida adaptación a los vehículos ligeros, respaldado por la navegación precisa de Sisterna.

Pese al cierre triunfal del binomio argentino (terminaron en séptimo lugar en la general), el campeonato quedó en poder del español Pau Navarro, acompañado por Jan Rosa, quienes lograron mantenerse regulares y administrar la diferencia obtenida a lo largo de las etapas decisivas, proclamándose campeones de la categoría Challenger.

Temas
Seguí leyendo

UPCN aplastó a River, metió su segundo triunfo al hilo y sigue firme en el Tour 4

"Uno siempre vuelve donde fue feliz": la frase de San Martín para anunciar la vuelta de Nazareno Fúnez

Desde Buenos Aires afirman que un equipo campeón se lleva a Matías Borgogno para jugar la Libertadores

Tristeza en las redes sociales por el fallecimiento de un joven deportista sanjuanino

El tremendo porrazo de un ciclista en el Tour del Sol: el video

Aguantá, corazón: la AFA reprogramó el inicio y San Martín deberá esperar para volver a la cancha

Hay goles por dos años más: Santi Barrera extendió su vínculo con San Martín

¡Otra hazaña argentina en el Dakar! el sanjuanino Sisterna y Kevin Benavides volaron en la Etapa 12 y sumaron una nueva victoria

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
¡campeon, por dos segundos! luciano benavides hizo historia en el dakar y gano su primer titulo en motos
De película

¡Campeón, por dos segundos! Luciano Benavides hizo historia en el Dakar y ganó su primer título en motos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quiénes acompañaban en el auto a la sanjuanina de 30 años que sufrió un violento vuelco en El Encón
En las redes

Quiénes acompañaban en el auto a la sanjuanina de 30 años que sufrió un violento vuelco en El Encón

Desde Buenos Aires afirman que un equipo campeón se lleva a Matías Borgogno para jugar la Libertadores
Sacudón en el Pueblo Viejo

Desde Buenos Aires afirman que un equipo campeón se lleva a Matías Borgogno para jugar la Libertadores

Foto gentileza: El Cazanoticias.
En la Ruta 149

Tragedia en el camino a Calingasta: murió un camionero tras perder el control del rodado

Sábado caluroso y con lluvias en San Juan
SMN

Sábado caluroso y con lluvias en San Juan

Tristeza en las redes sociales por el fallecimiento de un joven deportista sanjuanino
Dolor

Tristeza en las redes sociales por el fallecimiento de un joven deportista sanjuanino

Te Puede Interesar

La empresaria Claudia Yanzón, creadora del Bus Vitivinícola, impulsa desde Mendoza la integración de San Juan a los circuitos enoturísticos regionales, con propuestas que unen vino, gastronomía y paisaje.
Historia

La empresaria sanjuanina que creó el Bus Vitivinícola y sumó a San Juan a las rutas del vino

Por Elizabeth Pérez
Foto gentileza: El Cazanoticias.
En la Ruta 149

Tragedia en el camino a Calingasta: murió un camionero tras perder el control del rodado

Imagen ilustrativa
Ataque nocturno

Un policía sanjuanino fue víctima de un robo en su casa de fin de semana en Pocito

¡Enorme cierre! El sanjuanino Sisterna y Kevin Benavides ganaron la última etapa del Rally Dakar
La rompieron

¡Enorme cierre! El sanjuanino Sisterna y Kevin Benavides ganaron la última etapa del Rally Dakar

Milei sorprendió en Jesús María: se subió al escenario y cantó Amor Salvaje con el Chaqueño
Video

Milei sorprendió en Jesús María: se subió al escenario y cantó "Amor Salvaje" con el Chaqueño