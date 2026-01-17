sábado 17 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

Escándalo en Río: una abogada argentina quedó retenida y con tobillera por un episodio de racismo

Tiene 29 años y es oriunda de Santiago del Estero. La Justicia brasileña le quitó el pasaporte y la investiga por insultos y gestos discriminatorios ocurridos en un bar de Ipanema.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Captura de pantalla 2026-01-17 194953

Un incidente ocurrido en uno de los barrios más turísticos de Río de Janeiro terminó con una abogada argentina bajo medidas judiciales severas. La joven, de 29 años, quedó retenida en Brasil, sin pasaporte y con tobillera electrónica, tras ser denunciada por conductas racistas contra un trabajador de un bar en la zona de Ipanema.

Lee además
en el ano del mundial, estados unidos suspendio el procesamiento de visas de inmigrante para 75 paises, incluidos brasil, rusia e iran
Medida oficial

En el año del Mundial, Estados Unidos suspendió el procesamiento de visas de inmigrante para 75 países, incluidos Brasil, Rusia e Irán
Brad Pitt, protagonista de una historia insólita sin saberlo.
Hasta habló de casamiento

Estafa emocional: creyó que estaba de novia con Brad Pitt, lo fue a esperar al aeropuerto y se llevó una horrible sorpresa

Según informaron fuentes de la Policía Civil, el hecho se registró durante la noche del miércoles y se habría originado a partir de una discusión por el pago de una cuenta. La mujer, identificada como Agostina Paez, se encontraba en el lugar junto a un grupo de amigas cuando un empleado detectó una irregularidad en la factura y dio aviso antes de que se retiraran.

El episodio y la denuncia

De acuerdo a la reconstrucción de medios brasileños, en medio del reclamo la joven habría realizado gestos e insultos de carácter racial dirigidos al trabajador. Ante la gravedad de la situación, el empleado revisó las cámaras de seguridad y el gerente del local pidió a la clienta que permaneciera en el establecimiento.

Tras constatar lo ocurrido, el bar realizó la denuncia formal. Según detallaron las autoridades de Río de Janeiro, Paez habría utilizado expresiones ofensivas, entre ellas la palabra “mono”, considerada un insulto racista en el país. El episodio quedó registrado en video y forma parte del material incorporado a la causa.

Medidas judiciales y causa en marcha

La investigación quedó a cargo de la 11ª Delegación Policial de Rocinha, que solicitó medidas cautelares para garantizar el avance del proceso. Este sábado, la joven argentina se presentó ante la Justicia, donde se resolvió retenerle el pasaporte e imponerle monitoreo electrónico, lo que le impide abandonar territorio brasileño.

La causa busca establecer con precisión la responsabilidad penal de la acusada y esclarecer las circunstancias del hecho. Testimonios, registros fílmicos y actuaciones policiales integran el expediente que analiza la Justicia local.

Desde las autoridades remarcaron que estas decisiones se enmarcan en la política de tolerancia cero contra el racismo que rige en Brasil, donde este tipo de conductas puede derivar en penas graves.

Repercusión y próximos pasos

El caso tuvo fuerte impacto en medios y redes sociales, reavivando el debate sobre la discriminación racial y la respuesta judicial ante estos hechos. Por el momento, la defensa de la acusada no realizó declaraciones públicas, ni se informó sobre antecedentes previos.

En paralelo, el Ministerio Público evalúa avanzar con cargos formales por discriminación racial, lo que podría agravar la situación procesal de la joven. La investigación continuará en las próximas semanas, mientras la abogada permanece bajo control judicial en Brasil.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2012656822998487191&partner=&hide_thread=false
Temas
Seguí leyendo

Angustia en Neuquén: buscan intensamente a la hermana de Marcos "Huevo" Acuña

Cómo limpiar zapatillas blancas en casa sin arruinarlas: el método que funciona y no usa bicarbonato ni jabón líquido

Milei sorprendió en Jesús María: se subió al escenario y cantó "Amor Salvaje" con el Chaqueño

Reaparece en Italia dando clases y designa a su hombre de confianza al frente del PRO

Argentina llega al espacio: el microsatélite Atenea viajará a la Luna con la misión tripulada Artemis II de la NASA

El último mensaje de la madre hallada muerta con su hijo en un hotel porteño

Insólito: robaban a caballo y fueron capturados en una impactante persecución

El gobierno de Javier Milei informó que 2025 cerró con superávit fiscal

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
milei sorprendio en jesus maria: se subio al escenario y canto amor salvaje con el chaqueno
Video

Milei sorprendió en Jesús María: se subió al escenario y cantó "Amor Salvaje" con el Chaqueño

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Lluvias en San Juan
A sacar el paraguas

Alerta por tormentas en San Juan: anticipan lluvias fuertes, granizo y ráfagas de hasta 75 km/h

Foto gentileza: El Cazanoticias.
En la Ruta 149

Tragedia en el camino a Calingasta: murió un camionero tras perder el control del rodado

Sábado caluroso y con lluvias en San Juan
SMN

Sábado caluroso y con lluvias en San Juan

El último mensaje de la madre hallada muerta con su hijo en un hotel porteño
Tragedia en un hotel porteño

El último mensaje de la madre hallada muerta con su hijo en un hotel porteño

¿Qué hacen los sanjuaninos en las vacaciones? Mirá lo que nos respondieron video
Tiempo Pregunta

¿Qué hacen los sanjuaninos en las vacaciones? Mirá lo que nos respondieron

Te Puede Interesar

La nueva joyita sanjuanina de Estudiantes: Santino Daneri, el pibe de 17 años que ya entrena con la Primera
Historia

La nueva joyita sanjuanina de Estudiantes: Santino Daneri, el pibe de 17 años que ya entrena con la Primera

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las tormentas que hicieron que el actual sea uno de los veranos más lluviosos en San Juan, se registraron de manera aislada en toda la provincia.
Clima

Se vienen tormentas fuertes y activan un alerta amarilla en casi todo San Juan

Agua Negra, el oasis jachallero más elegido por los sanjuaninos
Tiempo de verano en SJ

Agua Negra, el oasis jachallero más elegido por los sanjuaninos

Motochorro atrapado en Rivadavia.
Chimbas

Pasará 8 meses en el Penal por arrastrar a una mujer de los pelos para robarle el celular

Escándalo en Río: una abogada argentina quedó retenida y con tobillera por un episodio de racismo
Video

Escándalo en Río: una abogada argentina quedó retenida y con tobillera por un episodio de racismo