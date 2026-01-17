Escándalo en Río: una abogada argentina quedó retenida y con tobillera por un episodio de racismo

Un incidente ocurrido en uno de los barrios más turísticos de Río de Janeiro terminó con una abogada argentina bajo medidas judiciales severas . La joven, de 29 años, quedó retenida en Brasil , sin pasaporte y con tobillera electrónica , tras ser denunciada por conductas racistas contra un trabajador de un bar en la zona de Ipanema .

Hasta habló de casamiento Estafa emocional: creyó que estaba de novia con Brad Pitt, lo fue a esperar al aeropuerto y se llevó una horrible sorpresa

Medida oficial En el año del Mundial, Estados Unidos suspendió el procesamiento de visas de inmigrante para 75 países, incluidos Brasil, Rusia e Irán

Según informaron fuentes de la Policía Civil , el hecho se registró durante la noche del miércoles y se habría originado a partir de una discusión por el pago de una cuenta . La mujer, identificada como Agostina Paez , se encontraba en el lugar junto a un grupo de amigas cuando un empleado detectó una irregularidad en la factura y dio aviso antes de que se retiraran.

El episodio y la denuncia

De acuerdo a la reconstrucción de medios brasileños, en medio del reclamo la joven habría realizado gestos e insultos de carácter racial dirigidos al trabajador. Ante la gravedad de la situación, el empleado revisó las cámaras de seguridad y el gerente del local pidió a la clienta que permaneciera en el establecimiento.

Tras constatar lo ocurrido, el bar realizó la denuncia formal. Según detallaron las autoridades de Río de Janeiro, Paez habría utilizado expresiones ofensivas, entre ellas la palabra “mono”, considerada un insulto racista en el país. El episodio quedó registrado en video y forma parte del material incorporado a la causa.

Medidas judiciales y causa en marcha

La investigación quedó a cargo de la 11ª Delegación Policial de Rocinha, que solicitó medidas cautelares para garantizar el avance del proceso. Este sábado, la joven argentina se presentó ante la Justicia, donde se resolvió retenerle el pasaporte e imponerle monitoreo electrónico, lo que le impide abandonar territorio brasileño.

La causa busca establecer con precisión la responsabilidad penal de la acusada y esclarecer las circunstancias del hecho. Testimonios, registros fílmicos y actuaciones policiales integran el expediente que analiza la Justicia local.

Desde las autoridades remarcaron que estas decisiones se enmarcan en la política de tolerancia cero contra el racismo que rige en Brasil, donde este tipo de conductas puede derivar en penas graves.

Repercusión y próximos pasos

El caso tuvo fuerte impacto en medios y redes sociales, reavivando el debate sobre la discriminación racial y la respuesta judicial ante estos hechos. Por el momento, la defensa de la acusada no realizó declaraciones públicas, ni se informó sobre antecedentes previos.

En paralelo, el Ministerio Público evalúa avanzar con cargos formales por discriminación racial, lo que podría agravar la situación procesal de la joven. La investigación continuará en las próximas semanas, mientras la abogada permanece bajo control judicial en Brasil.