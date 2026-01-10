Estafa emocional: creyó que estaba de novia con Brad Pitt, lo fue a esperar al aeropuerto y se llevó una horrible sorpresa

Una insólita situación tuvo lugar en Brasil, en donde una mujer estaba convencida de que estaba saliendo con el actor estadounidense Brad Pitt, por lo que fue a esperarlo al aeropuerto local y se llevó una decepcionante sorpresa.

La historia tiene como protagonista a una mujer del estado brasileño de Rio Grande do Sul, que creyó durante un período de dos meses que mantenía una relación con el artista, y tras “pactar un encuentro virtual” se dirigió a un aeropuerto para esperarlo, sin embargo, la situación fue detectada por la policía militar, que advirtió la presencia de la mujer en el lugar.

Medios brasileños informaron que el episodio ocurrió en ocasión de la Navidad, cuando un grupo de agentes de la Brigada Militar advirtieron la presencia de un vehículo en las inmediaciones del aeropuerto de la ciudad de Erechim, que no contaba con vuelos programados en ese momento.

“Debido a que el aeropuerto es pequeño y no recibía vuelos en ese momento, se realizó una investigación y se le brindó orientación”, explicó la Brigada Militar del municipio a CNN Brasil.

A la espera de Brad Pitt

En tanto, la mujer confesó estar esperando la llegada de Brad Pitt y en un video registrado durante el procedimiento policial, la mujer afirmó haber mantenido una relación virtual con el actor estadounidense durante dos meses y explicó que había llegado al lugar para buscarlo.

Según su testimonio, incluso habrían mantenido videollamadas, lo que la convenció de que se trataba realmente del actor. “Estoy segura de que es Brad Pitt porque hablé con él varias veces por videollamada”, dice en el video que se viralizó en las últimas horas. En diálogo con los efectivos policiales, la mujer agregó: “Les voy a contar lo que nosotros hablamos. El plan era que nos casáramos”.

Durante la intervención, los agentes le advirtieron sobre los riesgos de fraudes digitales y de posibles situaciones de peligro, como secuestros, sin embargo, la mujer negó haber realizado transferencias de dinero, aunque fue orientada a realizar una denuncia formal para que el caso pudiera ser investigado.

FUENTE: Crónica