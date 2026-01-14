miércoles 14 de enero 2026

Medida oficial

En el año del Mundial, Estados Unidos suspendió el procesamiento de visas de inmigrante para 75 países, incluidos Brasil, Rusia e Irán

Representantes del Departamento de Estado no respondieron de inmediato a ‍una solicitud de comentarios sobre el memorando, que según Fox News ordena a las embajadas estadounidenses denegar visados en virtud de la legislación vigente, ‌mientras el Departamento reevalúa sus procedimientos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Estados Unidos dijo el miércoles que está pausando el procesamiento de visas de inmigrantes de 75 países, la última medida del presidente Donald Trump contra los extranjeros que buscan venir.

“Estados Unidos congela todo el procesamiento de visas para 75 países , incluidos Somalia, Rusia e Irán”, publicó la secretaria de prensa Karoline Leavitt en X, enlazando a un artículo de Fox News que decía que la medida se refería a las visas de inmigrantes.

Somalia, Rusia, Irán, Afganistán, Brasil, Nigeria y Tailandia están entre los países afectados, ‌según el informe.

Representantes del Departamento de Estado no respondieron de inmediato a ‍una solicitud de comentarios sobre el memorando, que según Fox News ordena a las embajadas estadounidenses denegar visados en virtud de la legislación vigente, ‌mientras el Departamento reevalúa sus procedimientos. No se proporcionó ningún plazo.

La supuesta pausa ocurre en el contexto de una amplia campaña de represión de la inmigración emprendida por el presidente republicano de Estados Unidos, Donald Trump, desde que asumió el cargo el pasado enero.

En noviembre, Trump prometió “detener permanentemente” la inmigración procedente de todos ‍los “países del Tercer Mundo” tras el tiroteo cerca de la Casa Blanca de un ciudadano afgano que mató a un miembro de la Guardia Nacional.

“El Departamento de Estado utilizará su autoridad de larga data para considerar no aptos a los posibles inmigrantes que se convertirían en una carga pública para Estados Unidos y se aprovecharían de la generosidad del pueblo estadounidense”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado este miércoles.

¿En qué documentos oficiales se basa la restricción?

Las restricciones migratorias de enero de 2026 están fundamentadas en proclamaciones presidenciales y comunicados del Departamento de Estado y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. El objetivo de estas medidas es reforzar el control de ingreso de personas provenientes de países identificados como riesgosos para la seguridad nacional, así como mejorar la capacidad de respuesta ante amenazas internacionales. Las agencias federales publican la información y el texto de las proclamaciones en sus portales oficiales, asegurando la transparencia y actualización de las disposiciones.

(con información de AFP y Reuters)

