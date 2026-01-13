Rusia lanzó un ataque masivo contra la red eléctrica de Ucrania en medio de una extrema ola de frío

Bomberos trabajan en uno de los puntos afectados por el masivo ataque de Rusia contra Ucrania.

Rusia lanzó su segundo gran bombardeo de drones y misiles sobre Ucrania en cuatro días, dijeron funcionarios el martes, en una andanada que golpeó de nuevo la red eléctrica y pareció desairar los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos mientras la guerra se acerca a cumplir cuatro años.

Rusia disparó casi 300 drones, 18 misiles balísticos y siete misiles de crucero en ocho regiones durante la noche, dijo el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en las redes sociales.

Un ataque en la región nororiental de Járkiv mató a cuatro personas en un depósito de correos y varios cientos de miles de hogares estaban sin electricidad en la región de Kiev, dijo Zelenski.

La temperatura diurna en la capital era de -12 grados Celsius (alrededor de 10 grados Fahrenheit). Las calles estaban cubiertas de hielo y la ciudad retumbaba con el ruido de los generadores.

Cuatro días antes, Rusia también envió cientos de drones y docenas de misiles en un ataque nocturno a gran escala y, por segunda vez en la guerra, utilizó un poderoso nuevo misil hipersónico que golpeó el oeste de Ucrania en lo que parecía ser una clara advertencia a los aliados de la OTAN de Kiev de que no retrocederá.

Estados Unidos acusó el lunes a Rusia de una "peligrosa e inexplicable escalada" de los combates, cuando el gobierno de Trump trata de avanzar en las negociaciones de paz.

Tammy Bruce, embajadora adjunta de Estados Unidos ante Naciones Unidas, dijo en una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU que Washington deplora "el asombroso número de bajas" en el conflicto y condena los ataques intensificados de Rusia contra la energía y otra infraestructura.

Durante la guerra, Rusia ha intentado dejar a los civiles ucranianos sin calefacción y agua corriente en los meses de gélido invierno con la esperanza de desgastar la resistencia de la población a la invasión a gran escala de Moscú, que comenzó el 24 de febrero de 2022. Los funcionarios ucranianos describen la estrategia como "convertir el invierno en un arma".

El ataque ruso también hirió a 10 personas en la región ucraniana de Járkiv, dijeron las autoridades locales.

En la ciudad sureña de Odesa, seis personas resultaron heridas en el ataque, dijo Oleh Kiper, jefe de la administración militar regional. Los ataques dañaron la infraestructura energética, un hospital, un jardín de infancia, un centro educativo y varios edificios residenciales, dijo.

Zelenski dijo que Ucrania cuenta con entregas más rápidas de los sistemas de defensa antiaérea acordados de Estados Unidos y Europa, así como con nuevas promesas de ayuda, para contrarrestar la última ofensiva de Rusia.

Mientras tanto, las defensas antiaéreas rusas derribaron 11 drones ucranianos durante la noche, dijo el Ministerio ruso de Defensa el martes. Siete fueron destruidos supuestamente sobre la región rusa de Rostov, donde el gobernador Yuri Slyusar confirmó un ataque en la ciudad costera de Taganrog, unos 40 kilómetros (alrededor de 24 millas) al este de la frontera ucraniana, en el último ataque de largo alcance de Kiev a instalaciones rusas relacionadas con la guerra.

El ejército ucraniano dijo que drones de producción nacional alcanzaron una instalación de fabricación de drones en Taganrog. La planta Atlant Aero lleva a cabo el diseño, fabricación y prueba de drones Molniya y componentes para vehículos aéreos no tripulados Orion, según el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Se reportaron explosiones y un incendio en el lugar, con daños confirmados en los edificios de producción, dijo el Estado Mayor General.

