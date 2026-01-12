lunes 12 de enero 2026

Redes

Un youtuber asegura haber descubierto la fórmula secreta de la Coca-Coca: mirá la receta

El creador de contenido LabCoatz publicó un extenso video donde detalla el proceso químico con el que afirma haber replicado la icónica bebida.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La fórmula secreta de Coca-Cola es, desde hace décadas, uno de los misterios más fascinantes de la industria alimenticia. Guardada bajo un hermetismo casi legendario, la receta de la bebida más famosa del mundo dio lugar a teorías, investigaciones y mitos que alimentaron su historia. Ahora, un youtuber afirma haber logrado lo que muchos consideraban imposible: recrear la Coca-Cola original tras un año entero de trabajo.

El protagonista de esta historia es LabCoatz, un creador de contenido que compartió en su canal de YouTube un video titulado “Replicando a la perfección la Coca-Cola (Me llevó un año)”. En el material, de aproximadamente 25 minutos, el youtuber explica paso a paso el proceso que siguió para llegar a un resultado que, según asegura, es prácticamente idéntico al de la bebida original. En pocos días, el video acumuló millones de visualizaciones y se convirtió en el más visto de su canal.

La receta de Coca-Cola es considerada uno de los secretos empresariales mejor guardados de la historia moderna. Durante años se sostuvo que solo dos empleados conocen la fórmula exacta en un momento determinado y que esta se transmite de manera extremadamente confidencial. Además, la empresa nunca patentó la receta, ya que hacerlo implicaría hacerla pública, lo que reforzó aún más el misterio que la rodea.

Según explicó LabCoatz, esa decisión de no patentar la fórmula es lo que permite legalmente intentar recrearla. El youtuber aseguró que pasó más de un año investigando documentos históricos, fórmulas antiguas y estudios químicos relacionados con la bebida. Para avanzar en su objetivo, utilizó herramientas de laboratorio y contó con la colaboración de amigos especializados, entre ellos el uso de espectrómetros de masas para analizar la composición química de la Coca-Cola.

En su investigación, señaló que los ingredientes principales están claramente indicados en la etiqueta del producto, pero que el verdadero desafío reside en el componente denominado “sabores naturales”. De acuerdo con su análisis, estos sabores estarían compuestos en gran parte por extracto de hoja de coca al que se le habría retirado la cocaína, un dato que históricamente generó especulaciones.

A partir de las lecturas químicas obtenidas y mediante un extenso proceso de ensayo y error, afirma haber llegado a una combinación que reproduce el sabor, el aroma y el perfil de la bebida original. Incluso decidió compartir la receta detallada en su canal, invitando a sus seguidores a probarla por su cuenta. Si bien la compañía no se pronunció oficialmente sobre el tema, el experimento reavivó el interés global por uno de los secretos más famosos del mundo.

La supuesta fórmula secreta para hacer la Coca Cola original

image

Mirá el video completo de LabCoatz

Embed - Perfectly Replicating Coca Cola (It Took Me A Year)
Temas
