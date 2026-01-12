lunes 12 de enero 2026

Este jueves

Trump recibe a María Corina Machado en la Casa Blanca

La reunión se dará a días de la captura de Nicolás Maduro y mientras Estados Unidos redefine su estrategia sobre la transición, el sector energético y la crisis regional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Casa Blanca será escenario este jueves de una reunión clave entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, en un contexto atravesado por la detención de Nicolás Maduro y la redefinición del escenario político en Venezuela.

El encuentro se producirá a poco más de una semana de la captura del líder chavista durante una operación militar estadounidense en Caracas, un hecho que abrió una etapa de fuerte incertidumbre institucional en el país caribeño. Tras ese episodio, Delcy Rodríguez asumió la conducción del régimen, mientras Washington intensificó los contactos con distintos actores para analizar alternativas de transición, gobernabilidad y estabilidad en medio de una crisis económica y social sin precedentes.

La cita entre Trump y Machado se da, además, en un momento sensible para la política exterior estadounidense. Estados Unidos participa activamente en conversaciones vinculadas al futuro del sistema político venezolano y al manejo del sector energético, especialmente en lo que respecta al control de los flujos petroleros luego del desplazamiento de Maduro del poder.

Machado, reconocida internacionalmente por su rol en la denuncia de violaciones a los derechos humanos y distinguida con el Premio Nobel de la Paz 2025, ha sido una de las principales voces opositoras en el reclamo por la liberación de presos políticos. Ese pedido, sostenido durante años, volvió a ocupar un lugar central en la agenda internacional tras los últimos acontecimientos en Venezuela.

En ese marco, Washington condicionó parte de su vínculo con Caracas a avances concretos en materia de derechos humanos. Si bien en las últimas semanas se produjeron algunas liberaciones, desde el gobierno estadounidense consideran que los gestos resultaron insuficientes.

Antes de su llegada a Estados Unidos, Machado desarrolló una intensa agenda internacional en busca de respaldo diplomático. Este lunes mantuvo un encuentro con el papa León XIV en el Vaticano, donde expuso la situación de los detenidos políticos y solicitó apoyo para quienes continúan privados de libertad sin garantías judiciales.

La relación entre Trump y la dirigente venezolana ha despertado atención desde el inicio de la crisis. En los primeros días posteriores a la captura de Maduro, el presidente norteamericano evitó posicionarla públicamente como una figura central de una eventual transición, aunque más tarde reconoció la necesidad de dialogar con ella para evaluar su rol en la reorganización institucional del país.

La reunión también coincide con una revisión de la estrategia económica estadounidense hacia Venezuela. Trump anunció recientemente la suspensión de una nueva ofensiva militar, en respuesta a señales de cooperación desde Caracas y a la liberación parcial de presos políticos. En paralelo, la Casa Blanca analiza posibles escenarios de reconstrucción, con foco en el sector energético, aunque empresas petroleras expresaron reparos por la inestabilidad política y la falta de seguridad jurídica.

Otro eje de análisis para Washington es el impacto regional del colapso venezolano. La crisis provocó una de las mayores migraciones del continente, con millones de ciudadanos desplazados hacia países de América Latina, el Caribe y Estados Unidos, lo que impulsó discusiones sobre mecanismos de cooperación regional para atender la emergencia humanitaria.

Si bien del encuentro del jueves no se esperan anuncios inmediatos, la reunión entre Trump y Machado aparece como un paso significativo en la reformulación de la estrategia estadounidense hacia Venezuela. En un escenario todavía abierto, el diálogo refleja la intención de la Casa Blanca de escuchar a referentes opositores mientras se exploran posibles salidas políticas con respaldo interno e internacional.

