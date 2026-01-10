El hijo de Maduro dijo que su padre se encuentra "bien" y "fuerte" en Estados Unidos

Nicolás Maduro Guerra, hijo del depuesto mandatario venezolano Nicolás Maduro, aseguró que su padre se encuentra “bien” y “fuerte” mientras permanece detenido en Estados Unidos , donde enfrenta un proceso judicial por narcotráfico y otros delitos. Las declaraciones fueron difundidas este sábado a través de un video publicado por un dirigente del oficialismo venezolano en redes sociales.

En el mensaje, conocido públicamente como “Nicolasito” afirmó que pudo transmitir tranquilidad a la familia y a los seguidores del exmandatario tras recibir información de los abogados que lo representan en el país norteamericano. “Los abogados nos han dicho que está fuerte. Dijo que no estemos tristes, que ‘nosotros estamos bien, somos unos luchadores’”, expresó, citando palabras atribuidas a su padre.

Maduro Guerra sostuvo además que la detención de su padre se produjo mediante lo que calificó como una “fuerza desproporcionada”, y remarcó que, a su entender, no lograron doblegarlo. “Un hombre que no pudieron vencer por ninguna vía y tuvieron que usar una fuerza desproporcionada, pero no lo vencieron. Él está fuerte”, afirmó en el video.

Nicolás Maduro fue trasladado a Estados Unidos tras ser capturado y quedó a disposición de la Justicia federal, donde responde por cargos vinculados al narcotráfico internacional. Su situación judicial se tramita en tribunales estadounidenses, en el marco de una causa de alto impacto político y diplomático.

Las declaraciones del hijo del exmandatario se conocieron poco después de un encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y líderes del sector petrolero. Tras esa reunión, el mandatario estadounidense anunció planes para que compañías norteamericanas inviertan hasta 100.000 millones de dólares en la reconstrucción y ampliación de la producción petrolera de Venezuela.

En ese marco, Trump se refirió también a la situación política del país caribeño y a una eventual transición hacia un sistema democrático. El presidente estadounidense afirmó mantener una relación “muy buena” con quienes actualmente conducen el país, entre ellos la presidenta interina del régimen, Delcy Rodríguez. “Las gestiones con ellos están yendo muy bien. Creo que han sido muy inteligentes en la forma en que han actuado con nosotros”, sostuvo.